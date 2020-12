Lucky Luciana: “Entro e faccio casino”

LUCKY LUCIANA è una rapper decisa ad abbattere i tabù e a riscrivere le regole della scena urban italiana al femminile!

Dopo essersi fatta conoscere per il suo linguaggio sfacciatamente esplicito, l’artista riconferma la sua personalità esplosiva nel nuovo singolo “ENTRO FACCIO CASINO” (LuckyLuciana.lnk.to/ENTROFACCIOCASINO), da venerdì 18 dicembre, disponibile in digitale in occasione del suo compleanno!

Il singolo anticipa l’Ep in uscita nel 2021.

«Implorare Dio di salvarmi è una cosa molto intima, ma che sin da bambina faccio e che non ho mai raccontato a nessuno – racconta Luciana – Nel corso della mia vita gli ho chiesto di salvarmi per tantissimi motivi differenti. La mia vita è stata difficile, mi hanno messa in pericolo e a volte la carnefice sono stata proprio io».

Il brano nasconde, dietro un’apparente leggerezza, un lato di Lucky Luciana più intimo e fragile. In “ENTRO FACCIO CASINO” Lucky Luciana inizia a mostrarsi per quello che è, rivelando una nuova parte di sé in un processo che si completerà nell’Ep in uscita l’anno prossimo. “Non sono reale sto nel mio reame”, con queste parole l’artista svela una sua grande debolezza, il sentirsi diversa e spesso incompresa.

Lucky Luciana si è fatta conoscere quest’anno per il suo linguaggio sfacciatamente esplicito con i brani “Lucky Pussy Cash” e “A Milano” e più recentemente con “Wap Italian Remix”, una rivisitazione della chiacchieratissima hit mondiale di Cardi B e Megan Thee Stallion.