Gaia a Sanremo con “Cuore Amaro”

GAIA

IN GARA AL 71° FESTIVAL DI SANREMO

NELLA CATEGORIA “CAMPIONI”

CON IL BRANO

“Cuore Amaro”

GAIA parteciperà alla 71^ edizione del Festival di Sanremo nella categoria “CAMPIONI” con il brano “Cuore Amaro” (Sony Music Italy).

Musica e testo sono di Gaia Gozzi, Daniele Dezi, Jacopo Ettorre e Giorgio Spedicato e la produzione di Machweo (Giorgio Spedicato) e Simon Says (Simone Privitera).

Dopo un anno per lei molto importante in cui è stata proclamata vincitrice di “Amici 19”, debutterà per la prima volta sul palco dell’Ariston nel 2021.

Gaia, giovane cantautrice dalle molteplici contaminazioni, canta di se stessa e del suo viaggio attraverso atmosfere coinvolgenti e dai ritmi latini, ricercate e mai banali, ma sempre senza dimenticare l’urgenza di raccontarsi e raccontare la sua storia e le sue emozioni.

Gaia sta costruendo il suo percorso con alcuni successi tra cui “Chega”, il brano diventato hit radiofonica, tra i più ascoltati dell’estate 2020 e già certificato disco di Platino seguito dall’uscita di “Coco Chanel”, il secondo singolo estratto dal suo album di inediti “NUOVA GENESI” già certificato disco d’Oro, entrato in vetta nella classifica di vendita e che ha raggiunto oltre 140 milioni di stream.

Segui Gaia su:

Facebook

Instagram

TikTok