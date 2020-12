FREDERICK LIVI N’ CROWNHEADS

MY HEART IN YOUR HEART

E’ IL SECONDO SINGOLO ESTRATTO DALL’ALBUM “ARE U ENOUGH? (THE TALENT OF TALENTS)

My Heart in your Heart il secondo singolo di Frederick Livi n’ CrownHeads estratto dall’album “Are U Enough? (the talent of talents) è una ballata che ha per tema l’amore.

A seguito della precedente uscita dai toni più duri ” No More Fights”, Frederick sceglie con my Heart in Your Heart di parlare di quel tipo di amore incondizionato, che si erge forte e a volte rabbioso sopra ogni difficoltà, abbattendo ogni barriera.

Quell’amore che non può essere vero, se chi lo vive è privo del coraggio di cui si necessita per pretenderlo e proteggerlo diventandone paladino.

Quell’amore di cui non si può fare senza.

A rafforzare il senso delle parole e della musica c’è un videoclip ufficiale in cui, proprio come nella canzone, l’amore e il coraggio si fondono per vincere su tutto.

My Heart and your heart, they were never so far… My Heart in your Heart, it’s true!

Frederick Livi comincia la sua carriera nel 2000 con i CrownHeads, fino al 2007 quando intraprende il suo percorso solista mantenendo CrownHeads come band progetto, con il nome Frederick Livi n’ CrownHeads. Con la sua musica ha raggiunto molte parti del mondo, vincendo un prestigioso premio per la migliore colonna sonora del film “Betania” il Tabloid Witch Award all’accademia delle arti ad Hollywood (CA) USA. Si è trasferito a Praga, città in cui ha vissuto per oltre dieci anni e che è stata fonte di grande ispirazione. Nel 2020 inizia un altro importante capitolo musicale grazie all’incontro con Sorry Mom! con la quale escono i singoli No More Fights! e l’ultimissimo My Heart in Your Heart, anticipazione del disco Are U Enough? (the talent of talents)

Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=Wm8GYxkmKLk&ab_channel=FrederickLivi

Spotify: http://spoti.fi/3mHkvjg

YouTube: https://bit.ly/3h70524

iTunes: http://apple.co/3h5F8oa

Deezer: http://bit.ly/34xHLdc

www.facebook.com/FrederickLivinCrownHeads

www.facebook.com/sorrymom.it

www.sorrymom.it