Da Rebibbia femminile “Ramona e Giulietta”

L’associazione “Per Ananke” è lieta di invitarvi a partecipare alla visione in anteprima della lettura

dell’audiolibro dello spettacolo “Ramona e Giulietta” sul canale Facebook @ledonnedelmuroalto martedì

15 dicembre alle ore 21:00.

A causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, non è stato possibile portare in scena lo spettacolo.

Intenzionate a mantenere un ponte tra la società esterna e il carcere, abbiamo creato un evento on line di

lettura dell’audio libro dello spettacolo che abbiamo realizzato. Il testo è stato scritto e recitato dalle attrici

detenute nella casa circondariale di Rebibbia femminile e dalle ex detenute che hanno fatto parte della

compagnia teatrale: “Le Donne del Muro Alto” nata proprio a Rebibbia femminile con la regia di

Francesca Tricarico.

Tutto il lavoro svolto durante i laboratori teatrali nel carcere di Rebibbia Femminile, a cura

dell’associazione “Per Ananke” Officina di Teatro Sociale 2019/2021 della Regione Lazio per il progetto

“Più Voce alle Donne del Muro Alto”, al momento è stato inserito in un audiolibro in attesa di rappresentare

in teatro lo spettacolo preparato.

Il progetto è finanziato dalla Regione Lazio e dal contributo liberale della Banca D’Italia.

Ringraziandovi ancora per il vostro sostegno, l’occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

Le Donne del Muro Alto – Associazione Per Ananke