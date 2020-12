Alberto Lombardi, “Home”

ALBERTO LOMBARDI

È in rotazione radiofonica “HOME” (Belairstudio / DistroKid), il nuovo singolo del cantautore e chitarrista ALBERTO LOMBARDI, estratto dall’omonimo album e missato da Bob Clearmountain, il fonico di Springsteen e Rolling Stones. L’album intero non è fruibile sugli store digitali ma è già disponibile in cd e vinile tramite crowdfunding, a sostegno della promozione. http://sostieni.link/23630

“Home” non parla di un luogo fisico, è la casa figurata degli affetti, delle persone che costruiscono la nostra tela emotiva. Se la ricchezza del precedente singolo “Rich” era quella della vita stessa, anche qui la casa di cui parla il brano ė quella che ci costruiscono intorno le persone che lasciano un segno nella nostra vita: i genitori, i fratelli, gli amici più cari e veri, le persone che amiamo. Anche questo terzo singolo è stato missato dal fonico di Springsteen e Rolling Stones Bob Clearmountain, ed è impreziosito dalla presenza delle cantanti storiche della band Chic, famosa per i successi “disco” degli anni ‘80. Qui accompagnano il brano con un avvolgente coro Gospel.

Il videoclip che accompagna il brano, girato nello spazio romano “Le Formiche”, contiene frammenti di film super 8 recuperati fin dagli anni ’60.

«I frammenti di pellicola super 8 nel video sono stati quasi tutti girati da mio nonno, che già dagli anni ‘60 andava in giro con questa cinepresa rumorosa e chiedeva a tutti di mettersi in posa per un’inquadratura. Ci ha restituito un documento sulla nostra vita, che tesse la tela degli affetti che durante l’arco di ormai quasi un secolo hanno portato a chi sono oggi, a dove poggiano i piedi del mio spirito. Sentire le voci di Norma e Luci (degli Chic) e il sound di Clearmountain, rende tutto ancora più magico», racconta Alberto Lombardi a proposito del nuovo singolo e del nuovo video.

