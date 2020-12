Arriva…Babbo Natale !

E’ nata un’idea per fare sorridere e sognare i bambini. Babbo Natale dai vostri figli…on line !

Conosciamo tutti le limitazioni in corso per i decreti e il virus che ha purtroppo caratterizzato quest’anno. I bambini non hanno colpe e meritano di sorridere sempre

immaginate che un giorno stabilito, all’ora stabilita, riceviate una videochiamata da Babbo Natale che chiede di parlare vostro figlio o figlia, chiamandoli per nome. Immaginate lo stupore e la gioia del bambino che si vede chiamato e cercato da Babbo natale e può parlare insieme a lui per un pò…

Questa è la magia del Natale

Il servizio è realizzato da Dietro la Notizia

Come funziona: Il genitore, i genitori contattano per mail o telefono sotto indicato. Si prende un appuntamento per la video chiamata su smartphone o Skype, scegliendo giorno ed orario. Si lascia il nominativo del bambino/a/i , eventuali altre informazioni. Il giorno prestabilito, all’ora prestabilita, la famiglia riceverà la videochiamata per la gioia del bambino/a/i

Costi: Abbiamo ritenuto di non chiedere un importo fisso, per un’iniziativa cosi bella. Proponiamo un’offerta libera da parte degli interessati.

Informazioni: Davide 335.5756150 – comunicazione.dietrolanotizia@gmail.com