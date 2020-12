Alfa, “SaN LoREnZo”

ALFA

FUORI OGGI IL VIDEOCLIP UFFICIALE DI

“SaN LoREnZo”

FEAT. ANNALISA

UNO STORYTELLING INTIMO E PROFONDO PER IMMERGERSI NEL FILM DEI NOSTRI RICORDI

È disponibile da oggi, martedì 29 dicembre, il videoclip di “SaN LoREnZo”, il nuovo singolo di ALFA che rappresenta un punto di rottura con il sé del passato e un punto di partenza per proiettare i propri sogni verso il futuro (https://youtu.be/ovHAT-Gr8k4). In una notte speciale, come quella di “SaN LoREnZo”, il brano ricrea le atmosfere estive di un falò sulla spiaggia con gli amici, mentre si affidano i desideri alle stelle.

Il videoclip di “SaN LoREnZo”, diretto da William9, è uno storytelling intimo e profondo, che ripercorre momenti di vita di ognuno di noi racchiusi in un’unica stanza come fosse uno scenario interiore che riporta a galla i nostri ricordi. Questi sono fotografie sbiadite che emergono e affondano continuamente e noi siamo solo dei naviganti che attraversano rapidamente queste piccole terre: le tresche amorose, le liti, i dubbi, le gioie, i rimasugli di una festa, una casa vuota, un concerto, sballottati avanti e indietro in quella che è la linea temporale. Il regista, ispirandosi al significato della canzone, ha voluto attraversare tutti i “mondi” in un unico piano sequenza ma, per rendere credibili e visuali i ricordi, era necessario andare avanti e indietro da uno all’altro senza raziocinio. Così, in quelle che chiamiamo transizioni, ALFA e Annalisa si muovono rapidamente come fantasmi, tra passato e presente, passando da ambienti vuoti ad altri che sono invece pieni di memorie. Si incontrano per essere protagonisti e al tempo stesso spettatori del film dei ricordi. Per realizzare il video la canzone è stata destrutturata, i due artisti hanno cantato in reverse e a velocità diverse; il tutto è stato poi ricostruito lineare in fase di montaggio.

«Il set del video rappresenta la nostra mente. I diversi ambienti sono ricordi con cui si deve convivere, e aspirazioni che ci spingono ad andare avanti. Ogni giorno occorre fare i conti col passato, la memoria umana è limitata eppure ci sono ricordi da cui non è possibile staccarsi, e sono proprio quelli a segnare l’avvenire di ciascuno. Non significa che le esperienze difficili siano una condanna o che un passato felice basti per tutta la vita futura. La coscienza di sé e della propria storia, sono il primo passo per ottenere la libertà di scegliere la propria strada. Io ed Annalisa ci siamo divertiti tantissimo sul set e credo sia venuto fuori qualcosa di molto originale» – racconta ALFA.

ALFA ha recuperato questa canzone dal suo comodino e, attraverso la scrittura del pezzo, ha ottenuto maggiore consapevolezza di sé, trasformando “SaN LoREnZo” in una forte promessa spirituale ed emotiva da fare a sé stessi. Il featuring con Annalisa rappresenta la prima collaborazione in ambito musicale per il giovane cantautore genovese. “SaN LoREnZo”, dà voce al passato di ALFA, creando un dialogo tra il sé di ieri e la persona che è oggi e, come Annalisa nel suo ultimo album, il desiderio è di interrogarsi, di guardarsi da fuori e di scendere a fondo per conoscersi.

Con l’uscita del nuovo singolo, ALFA ha creato il videogioco gratuito “San Lorenzo”, un’app scaricabile da Apple Store e Google Play (https://www.wanderlustsociety.it/alfaapp), che in poche ore è entrata al vertice delle classifiche. Il singolo arriva dopo i precedenti “SuL Più BeLLo”, “TeStA Tra Le NuVoLe, pT.2” (certificato Disco di Platino e tra le 20 canzoni più ascoltate dell’estate), e a un anno e mezzo dalla hit “Cin Cin” che ha collezionato oltre 71 milioni di stream su Spotify entrando in tutte le classifiche italiane, raggiungendo anche la Top 10 della Viral Global e ottenendo la certificazione Doppio Disco di Platino.

Andrea De Filippi, in arte ALFA, è un cantautore genovese, classe 2000. Con oltre 279mila follower su Instagram, 267mila iscritti al canale Youtube e 670mila follower su TikTok, conta oltre 86 milioni di views su Youtube, oltre 197 milioni di stream su Spotify e più di 12 milioni di stream di Apple Music. Le sue canzoni sono state condivise in oltre 5 milioni di video su Tik Tok e i suoi ultimi video sono entrati ai vertici delle tendenze di YouTube. Giovedì 16 luglio è uscito il singolo “SuL Più BeLLo” title track contenuta nella colonna sonora del film omonimo, prodotto da Eagle Pictures e diretto da Alice Filippi. ll film “Sul più bello” sarà disponibile dall’8 gennaio 2021 su Amazon Prime Video. Con il suo ultimo tour tutto sold out, ALFA ha già un doppio disco di platino, un disco di platino e cinque dischi d’oro.

Annalisa, come ALFA, viene dalla Liguria, nasce a Savona e non riesce mai a stare senza il suo mare. Nel 2018 la cantante è stata l’unica donna ad avere 3 singoli, Bye Bye, Un Domani e Il Mondo prima di te, nella top 100 dei brani più trasmessi dalle radio italiane. Con alle spalle un Doppio Disco di Platino, cinque Dischi Platino e sei Dischi d’oro, il 18 settembre pubblica “Nuda”, il suo settimo album di inediti, entrato al 2° posto della classifica di vendita, con un lato A e un lato B che caratterizzano due stili e due mondi della cantautrice. All’interno il racconto di sé stessa senza risparmiarsi, senza orpelli, senza filtri: dentro c’è tutto: la forza e la fragilità, la profondità e la leggerezza. Annalisa sarà in gara al 71° Festival di Sanremo con il brano “Dieci”.

Segui ALFA su: www.instagram.com/alfaadf – www.spoti.fi/2ZiXUi8 – www.youtube.com/user/andreaandrew2208