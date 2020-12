Accordo triennale tra Gruppo 24 ORE e TAM Teatro degli Arcimboldi

Prenderà il via già da gennaio 2021 la partnership strategica tra il Gruppo 24 ORE e TAM Teatro Arcimboldi Milano per l’utilizzo degli spazi del Teatro della Bicocca come location principale degli eventi organizzati da 24 ORE Eventi. Non solo, la partnership prevede anche un accordo tra 24 ORE Cultura e TAM per lo sviluppo di progetti culturali.

Due importanti realtà si uniscono quindi per ampliare la propria offerta culturale della città e proporre un nuovo luogo di aggregazione per la fruizione di eventi e iniziative di alta qualità.

In occasione del cambio di sede del Gruppo editoriale nel quartiere Bicocca di Milano, nei primi mesi del 2021, e nell’ottica del miglioramento continuo e di implementazione della propria offerta, 24 ORE Eventi – la società del Gruppo 24 ORE attiva nella produzione e organizzazione di convegni, road-show, summit e progetti tailor-made integrati con le differenti anime del Gruppo -ha siglato un accordo strategico triennale con TAM Teatro Arcimboldi Milano per l’utilizzo dei suoi prestigiosi spazi espositivi come location privilegiata e di riferimento per la maggior parte della produzione dei propri eventi.

Più di 60 iniziative organizzate, oltre 900 relatori intervenuti, 130 sponsor coinvolti, oltre 200.000 utenti registrati: questi i numeri 2020 realizzati da 24 ORE Eventi nel corso di un anno in cui ha dato vita a nuovi format digitali progettati per rispondere alleesigenze di comunicazione delle imprese, offrendo nel contempo al grande pubblico appuntamenti di informazione e aggiornamento di grande rilievo, centrati sul patrimonio informativo del Sole 24 Ore.

Grazie alla partnership con il Gruppo 24 ORE il Teatro della Bicocca si afferma come hub culturale aperto alla città, tra intrattenimento, formazione e servizio. Si partirà il 28 gennaio con il primo convegno di 24 ORE Eventi ospitato al Teatro degli Arcimboldi: si tratta di “Telefisco”, lo storico appuntamento annuale curato dalla redazione Norme e Tributi del Sole 24 Ore e seguito da migliaia di commercialisti e professionisti in tutta Italia, che quest’anno festeggerà la sua trentesima edizione con un format innovativo.

“Siamo orgogliosi di dare vita a questa importante partnership con cui rinnovare il prestigio del teatro e dare nuova linfa alla vita culturale della città di Milano, e non solo” dichiarano Gianmario Longoni e Marzia Ginocchio, rispettivamente direttore generale e amministratore unico di Show Bees.