“Topolino Junior” arriva in edicola

Dal 20 novembre arriva in edicola

TOPOLINO JUNIOR

la nuova rivista pensata per i piccoli lettori,

per un primo approccio alla lettura, al fumetto

e al mondo dei Topi e dei Paperi più amati

In regalo le carte di Topolino

con 4 giochi in 1 per divertirsi in famiglia o con gli amici

Una settimana speciale per Topolino! Si festeggia il suo compleanno e, per celebrarlo al meglio, è in arrivo in edicola una grande novità per tutti i piccoli lettori: Topolino Junior! Da venerdì 20 novembre tutti pronti per un nuovo appuntamento con i Topi e Paperi più amati del mondo, una rivista bimestrale pensata per intrattenere, divertire e far sognare i lettori più piccoli. Topolino Junior, edito da Panini Magazines, è infatti studiato per i bambini dai 4 agli 8 anni per consentire un primo approccio al mondo del fumetto e della lettura, incoraggiando i lettori alla creatività, all’immaginazione e al divertimento.

Topolino Junior è un vero e proprio spin-off di Topolino, il settimanale a fumetti più amato che si contraddistingue da sempre per il suo approccio narrativo al passo con i tempi, ricco di creatività e fantasia. Topolino Junior rispetta questi canoni, coniugandoli con un obiettivo fondamentale: avvicinare i più piccoli alla lettura del fumetto e al mondo di Topolino, Paperino e tutti i loro amici grazie ad una narrazione a fumetti studiata per l’occasione con grandi testi, balloon, onomatopee, sceneggiature e disegni chiari ed intuitivi per catturare sin dalle prime pagine l’attenzione dei giovanissimi lettori. In ogni numero ci sono anche approfondimenti editoriali, oltre a giochi e attività che stimolano la curiosità e le capacità cognitive (dalle pagine da colorare agli spazi per costruire con creatività e divertimento piccoli oggetti, da soli oppure insieme ai genitori).

Ogni numero di Topolino Junior avrà un tema portante. Si inizia con il Natale, ormai alle porte, e con l’invito a divertirsi leggendo, giocando e imparando tante cose grazie agli amici Disney, in attesa delle vacanze. Non mancherà poi un regalo pensato per estendere l’esperienza di gioco anche al di fuori della rivista, insieme alla famiglia o agli amici. Con il primo numero di Topolino Junior ci sarà un mazzo di carte Mickey And Friends con 4 giochi in 1 (memory, snap, gioco d’azione, gioco delle famiglie). Ed è solo il primo di tanti divertenti giochi che Topolino Junior proporrà in ogni sua uscita.

Pronti al divertimento? L’appuntamento con Topolino Junior è in edicola, in fumetteria e online su www.panini.it da venerdì 20 novembre.