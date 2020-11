“QVC9” – Gemitaiz

A due anni di distanza del successo di “QVC8”, GEMITAIZ annuncia il nuovo capitolo della saga, “QVC9 – QUELLO CHE VI CONSIGLIO VOL. 9” (Tanta Roba Label), distribuito da Universal Music Italia. Il nuovo Mixtape sarà disponibile in streaming e digitale su tutte le piattaforme a partire da Venerdì 6 novembre, un’ora dopo la mezzanotte.

Da martedì 3 novembre, “QVC9” è disponibile in pre-save al link https://umusic.digital/gemitaizqvc9/

“Il nuovo mixtape è nato come tutti i miei mixtape precedenti – commenta il rapper -, dall’esigenza di scrivere ed esprimermi in maniera differente da un disco ufficiale, per mantenere la magia di 11 anni fa, quando è cominciata. Questo però è un gradino sopra agli altri 8 volumi se vogliamo, perché la musica è tutta inedita e ci sono diverse canzoni prodotte da me medesimo, per me è la prima volta che succede. Una rinascita.”

La cover è un’opera realizzata dalla giovane artista inglese Oh De Laval, un vero e proprio quadro ispirato alla vita di Gemitaiz.