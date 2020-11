Kat Cunning, ” O’ Holy Night”

DOPO IL SINGOLO “SUPERNOVA (TIGERS BLUD)” USCITO LA SCORSA ESTATE, TORNA

KAT CUNNING

FUORI OGGI, MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE, IL NUOVO BRANO

O’HOLY NIGHT

DISPONIBILE SU TUTTE LE PIATTAFORME DIGITALI

Per ascoltare il brano: https://isl.lnk.to/oholynight

Esce oggi “O’ Holy Night”, il nuovo singolo di Kat Cunning, giovan* artista american*, già affermat* nella scena musicale e cinematografica.

Accompagnat* solamente dal delicato suono di un pianoforte, Kat Cunning propone una propria versione della classica e intramontabile canzone natalizia “O’ Holy Night”. In un crescendo di vocalizzi e di intensità, l’artista racconta in parole e musica la dolcezza del periodo natalizio che sta giungendo, la speranza che si riaccende nei cuori e il bisogno di poter stare con le persone che si ama, chiunque esse siano, senza distinzioni di genere, provenienza o credo.

Con una voce potente e una presenza scenica altrettanto significativa, Kat Cunning aggiunge grazia ed emozioni nuove al genere musicale del pop alternativo. Già conosciut* e apprezzat* per il suo grande talento cinematografico e teatrale, l’artista è appars* a Broadway nel ruolo di Emile in Les Liaison Dangereuses e nel Cirque du Soleil, oltre ad aver recitato al fianco di James Franco nel successo della HBO “The Deuce”. Il 2019 ha visto Kat fare il proprio debutto musicale con i singoli di successo “King of Shadow”, “Birds” e “For The Love”. Il tour negli Stati Uniti ha registrato il tutto esaurito, ricevendo elogi, tra gli altri, da Nylon, Teen Vogue, New York Times, Earmilk. Attualmente Kat recita nella serie tv di Netflix “Trinkets”, vincitore di un Emmy Award, nei panni di Sabine. L’artista, che si identifica come queer, discostandosi dall’etichetta di uomo o donna, ha recentemente firmato per Lava Records con cui ha pubblicato il primo singolo, “Supernova (tigers blud)”. Il brano è uscito in contemporanea con la premiere della seconda stagione di “Trinkets”, in cui il personaggio di Kat, Sabine, interpreta il brano nella scena di apertura. Prossimamente, Kat sarà anche la protagonista del prossimo film di Jennifer Lopez, Marry Me.