Integrazione comunicato 6 novembre – Milano Serravalle

Milano Serravalle comunica che il precedente comunicato del 6 novembre viene integrato dal presente, limitatamente a tratta e lavorazioni qui richiamate.

A7 MILANO-SERRAVALLE

Per lavori di pavimentazione di competenza SATAP, si rendono necessarie le seguenti chiusure:

– dalle ore 22:00 di Venerdì 13 Novembre alle ore 06:00 di Sabato 14 Novembre 2020, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’Interconnessione A7-A21 (Km 62+757) in uscita per Torino e Piacenza da carreggiata sud (direzione Genova).

Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico al casello precedente di Casei Gerola (Km 49+980) per il successivo ingresso in A21 attraverso la viabilità ordinaria al casello di Voghera, o in alternativa al casello successivo di Tortona (km 63+647).