Don Diablo: “Kill Me Better”

I due produttori del momento DON DIABLO e IMANBEK hanno dato vita a una grande collaborazione insieme al cantante TREVOR DANIEL nel singolo “KILL ME BETTER” (Epic Records/Sony Music), in rotazione radiofonica da venerdì 6 novembre, e già disponibile in digitale!

“Kill Me Better” è un brano synth-pop che unisce le atmosfere retro-futuriste degli anni ’80 con quelle dell’emo-rap, e racconta le battaglie personali dei giovani di oggi in tutto il mondo. Con il suo sound pop elettronico e con la voce potente e toccante di Trevor Daniel il brano vuole dare speranza a tutti coloro che soffrono di problemi di salute mentale e rassicurarli che non sono soli. A questo proposito, infatti, Don Diablo sta promuovendo il sito https://www.iasp.info come risorsa per chi ha bisogno di aiuto.

Queste le dichiarazioni di Don Diablo sul singolo: «Il 2020 è stato un anno in cui ho finalmente trovato il tempo per lavorare sulla mia salute fisica e mentale. Dopo molti anni di tour senza sosta, lentamente, ma gradualmente, mi sono sentito come se avessi perso il contatto con il mio “io” interiore. Questa pandemia mi ha permesso di lavorare di più sulla mia creatività, trascorrere più tempo in studio, e finire il mio prossimo album.

“Kill Me Better” riflette la battaglia in corso con i miei demoni interiori, molti di noi stanno lottando in questo momento. Sempre più persone in tutto il mondo stanno iniziando ad aprirsi sulle loro battaglie personali, quindi volevo davvero che questa fosse una collaborazione mondiale per raggiungere quante più persone possibile.

Ho conosciuto Imanbek grazie a un amico di lunga data e al mio forte rapporto con l’Europa orientale. Il suo remix di “Roses” dei SAINt JHN non solo è diventato uno dei brani più famosi dell’anno, ma ha anche spinto un sound completamente nuovo nella scena dance. Per la nostra collaborazione ho voluto andare oltre i confini dal punto di vista sonoro e portare le cose in una direzione diversa per cogliere il pubblico di sorpresa. Quando ho sentito per la prima volta la voce di Trevor alla radio, ha immediatamente innescato qualcosa dentro di me. Dopo l’enorme successo che ha ottenuto con “Falling”, sono ancora più onorato di poter collaborare con con questo incredibile talento e sono entusiasta di condividere finalmente questa collaborazione con il resto del mondo».