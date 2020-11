Divertirsi con lo slittino in Val Gardena

Tante piste in un paesaggio unico al mondo: le Dolomiti, Patrimonio Mondiale UNESCO.

In Val Gardena ci si può davvero divertire con meravigliose discese in slittino, immersi in un paesaggio fiabesco e innevato, nel bel mezzo delle Dolomiti; presso molte baite e impianti è possibile noleggiare tutta l’attrezzatura.

In zona Passo Pinei ci sono tante zone dove si può andare con lo slittino: dal Monte Piz, scendendo per la strada mercantile, fino a Bulla; dalla baita Mahlknecht, fino a Saltria (4 km di pista); dalla baita Williams fino a Saltria (4 km di pista).

Sopra Ortisei, invece, sull’Alpe Rasciesa, dalla stazione a monte della funicolare verso Ortisei c’è una pista lunga oltre 6 km. La stazione intermedia permette di percorrere più volte la prima parte della pista e chi non possiede una slitta, può noleggiarla presso la stazione a valle.

Dopo una lunga e bella giornata in montagna, la sera nei rifugi è anche possibile cenare e poi scendere a valle con lo slittino.

Il programma Notti speciali in montagna, in Val Gardena, prevede due iniziative:

Slittata notturna al Resciesa

Punto di partenza è la stazione del trenino di Resciesa, con il quale si raggiunge la vetta, dove si può gustare un’ottima cena e poi riscendere giù in paese con la slitta. Un’esperienza divertente per la quale è consigliata, ma non richiesta, una precedente conoscenza del mezzo.

Ogni martedì – ore 18:20 stazione a valle cabinovia Seceda – Ortisei

Prezzo: € 65,00 per gli ospiti che alloggiano presso un esercizio partner di Val Gardena Active e € 76,00 per chi alloggia in altri esercizi

Ulteriori informazioni e prenotazione obbligatoria su www.valgardena-active.com

Slittata notturna all’Alpe di Siusi

Ogni giorno su prenotazione con partenza ore 19:00, in pulmino direttamente dall’alloggio. Salita con il gatto delle nevi o con la motoslitta alla baita. Cena completa di piatti tipici e, a seguire, lunga slittata notturna al chiaro di luna o con torcia elettrica. Gli slittini e le torce sono messi a disposizione dal rifugio; ritorno in albergo alle ore 23:30 ca.

Prezzo a persona, senza bevande € 95,00

Prenotazione: inviando un messaggio al numero 335 5606141 indicando la data, il numero di persone e l’alloggio oppure tramite e-mail a info@taxigardena.com

Info: www.taxigardena.com