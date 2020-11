Clear Channel Italia si prepara al 2021 puntando su creatività e innovazione

Da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti e pronta a proporre progetti sempre più

all’avanguardia e tailor made, Clear Channel Italia sceglie di investire ancora di più in creatività e

innovazione.

Il patrimonio ampio e diversificato insieme alla capacità di realizzare soluzioni creative uniche sono

i point of difference che rendono Clear Channel una media company immediatamente riconoscibile.

I progetti speciali denominati Create hanno come peculiarità quella di trasformare gli impianti in

esperienze impattanti e interattive, con l’obiettivo di sviluppare modi innovativi per connettersi con

le audience e rafforzare il rapporto di fiducia tra brand e consumatore. Quando il contenuto è

coinvolgente e cattura l’attenzione, chi guarda rimane così colpito da dimenticare di osservare una

pubblicità.

Clear Channel fa leva sulla versatilità dell’Out of Home per esplorare nuove soluzioni e spingersi

oltre i confini della concezione tradizionale del mezzo: dalla semplice brandizzazione degli impianti,

alla trasformazione degli stessi in erogatori o in riproduzioni di prodotto fuori formato, fino ad

arrivare addirittura a trasformare una pubblicità in una vera e propria opera d’arte con il mural

advertising. Ne è un esempio il murales appena realizzato in Corso Garibaldi a Milano, primo di una

serie di lavori artistici che hanno l’obiettivo di rendere l’arredo urbano delle città ancora più

accattivante.

Clear Channel segue tutte le fasi del processo. Si parte dall’idea creativa che sviluppa attingendo

dalle proprie intuizioni e ascoltando le esigenze del cliente, fino ad arrivare alla definizione e

concretizzazione del progetto attraverso la realizzazione di proposte uniche e su misura.

Clear Channel: “driven by creativity, inspired by brands”

Clear Channel

Clear Channel, media company leader nel settore dell’Out-of-Home, è presente in 22 paesi tra Europa, Asia e America

Latina. Dal 1999 è operativa in Italia con sedi a Milano, Padova, Roma, Napoli e Bari.

Clear Channel Italia rappresenta circa il 27% del mercato dell’esterna italiano. Ha un patrimonio che oggi conta oltre

40.000 impianti e più di 1.500 schermi digitali distribuiti nelle città di Milano, Napoli, Firenze, Vicenza e Padova, negli

aeroporti di Venezia, Treviso e Bologna e in 50 Premium Malls.

Accanto al core business, Clear Channel è da oltre dieci anni un player importante anche nel mondo della mobilità

sostenibile in qualità di gestore dei servizi di bike sharing delle città di Milano e Verona.