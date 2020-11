Ariana Grande, “34+35″

ARIANA GRANDE

ONLINE IL VIDEO UFFICIALE DI

34+35

IL SINGOLO “POSITIONS” STABILE IN TOP 3 NELLA SPOTIFY GLOBAL

L’ALBUM “POSITIONS”

ALLA #1 DELLA BILLBOARD 200 PER LA SECONDA SETTIMANA CONSECUTIVA

E IN TOP 10 NELLA CLASSIFICA ALBUM FIMI

Per ascoltare “Positions”: https://island.lnk.to/positionsthealbum

Per guardare il video di “34+35”: https://www.youtube.com/watch?v=B6_iQvaIjXw

E’ online il video ufficiale di “34+35”, brano incluso nell’album dei record di Ariana Grande.

Il video, diretto da Director X, vede la popstar recitare la parte di una scienziata, che cerca di dare vita a un robot dalle sue sembianze. Quando poi riuscirà nel suo intento, la nuova creatura la aiuterà a scoprire un nuovo lato di sé. In pochissimi minuti il video ha già superato le 500mila views su YouTube.

Il brano fa parte dell’album “Positions”, che è stabile alla #1 della Top 200 di Billboard per la seconda settimana consecutiva, diventando il quinto album di Ariana Grande a conquistare la vetta di questa classifica. Anche in Italia il disco sta ottenendo ottimi risultati e mantiene salda la Top 10 nella classifica FIMI degli album più venduti nel nostro Paese.

“Positions” è stato anticipato dal singolo omonimo, che ha debuttato direttamente al #1 della classifica Spotify Global e conserva la Top 3 dal giorno della pubblicazione, con oltre 148 milioni di stream. Il video ufficiale è già diventato un culto, con oltre 93 milioni di views su YouTube: diretto da Dave Meyers, vede Ariana Grande nei panni del Presidente degli Stati Uniti, attorniata da uno staff tutto al femminile tra conferenze stampa, celebrazioni e passeggiate nel giardino della Casa Bianca.

La cantante è stata protagonista assoluta di questa primavera, prima con “Stuck With U”, il brano in collaborazione con Justin Bieber il cui ricavato è andato alla 1st Responders Children’s Foundation, volta a sostenere le famiglie di medici, paramedici, polizia e pompieri che per primi hanno fronteggiato l’emergenza Covid-19; successivamente ha partecipato a “Rain On Me” di Lady Gaga.