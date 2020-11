“105 Casa Pagani” su radio 105

SU RADIO 105

AL VIA SABATO 14 NOVEMBRE “105 CASA PAGANI”, IL NUOVO PROGRAMMA DI LUDOVICA PAGANI

Appuntamento il sabato e la domenica dalle 16.00 alle 18.00

Entrata a luglio nella squadra di Radio 105, Ludovica Pagani non si è più fermata. Da sabato 14 novembre il programma della web influencer da oltre 2 milioni e mezzo di followers cambierà veste e on air si apriranno le porte di “105 Casa Pagani”.

“105 Casa Pagani” andrà in onda su Radio 105 il sabato e la domenica dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

I temi affrontati durante le due ore di diretta giornaliera spazieranno dalla musica al gossip, dalla moda alle ultime tendenze di lifestyle, con un occhio di riguardo all’argomento del giorno. Proprio su questo spunto saranno chiamati a dare un’opinione e a raccontarsi gli ospiti di Ludovica, così come accade in “Casa Pagani”, il format ideato e condotto su Youtube da Ludovica, caratterizzato da divertenti e irriverenti interviste a vip e personaggi del mondo dello spettacolo.

“Sono molto contenta che Casa Pagani, nato come format online, dopo il grande successo su Youtube arrivi in radio, diventando sempre di più un progetto multipiattaforma! Per me è motivo di grande orgoglio portare qualcosa di mio all’interno del palinsesto di una emittente così importante. Non vedo l’ora di iniziare questa avventura!”, ha dichiarato Ludovica Pagani.

I protagonisti che prenderanno parte al programma, si racconteranno e sveleranno i propri progetti in campo lavorativo e personale.

Ludovica Pagani è diventata negli anni un punto di riferimento per le giovani generazioni. Classe 1995, nel 2016 inizia la sua attività di influencer: ad oggi conta oltre 2,5 milioni di fan su Instagram. Ha condotto una web serie “We love shopping” e ha co-condotto Milano, programma trasmesso da Telelombardia. Nel 2017 co-conduce il programma sportivo “Gokarty” su Sport Italia. Nello stesso anno è stata più volte inviata nel programma “Quelli che il Calcio” (Rai2). Nel maggio 2018 nasce il suo canale YouTube che vanta oltre 40 milioni di visualizzazioni con 250.000 iscritti. Sempre nel 2018 esce il suo primo libro, “Semplicemente Ludovica”, edito Mondadori. Nel 2019 ha preso parte ad una fiction per Rai “Riccione” e a una serie tv su MTV “Involontaria”. Nel mese di novembre è uscito il suo calendario venduto in allegato a Chi e Tv Sorrisi e Canzoni. Durante lockdown ha presentato il programma su Sportitalia “Fuori dal Balcone” con interviste a personaggi sportivi e dello spettacolo. A ottobre è stata la testimonial di LILT Milano e Monza per la lotta contro il tumore al seno. A novembre uscirà la sua prima linea di rossetti Kiss Me.