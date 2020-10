Zelig Cabaret: programma dal 26 al 31 Ottobre

IN SEGUITO ALLA RECENTE ORDINANZA REGIONALE L’ORARIO DI INIZIO DEGLI SPETTACOLI E’ STATO ANTICIPATO

Lunedì, martedì e mercoledì ore 19.30 con apertura sala ore 19.00

Venerdì e sabato ore 20.30 con apertura sala 20.00

PROGRAMMA DAL 26 AL 31 OTTOBRE

Lunedì 26 Ottobre – ore 19.30

ZELIG C-LAB

prove tv

Martedì 27 e Mercoledì 28 Ottobre – ore 19.30

ZELIG C-LAB

registrazioni televisive

Ingresso posto unico € 15

Il nuovo appuntamento più divertente della tv italiana a Zelig Cabaret !

Zelig C-LAB, 10 serate di risate, divertimento e originalità in arrivo poi su Comedy Central (canale Sky 128 e in streaming su NOW TV), il canale di ViacomCBS Italia dedicato alla comcità.

Zelig C-LAB nasce da una collaborazione che mette insieme l’unicità comica di Zelig e Comedy Central, il canale che al meglio la rappresenta in tutte le sue forme.

Un gruppo di affiatatissimi comici tra volti nuovi e noti, capitanati da Davide Paniate e Federico Basso.

…. da non perdere !

Conducono Federico Basso e Davide Paniate

E con Amedeo Abbate (26-27/10), Vincenzo Albano, Max Angioni , Ippolita Baldini, Chiara Becchimanzi (solo 28/10), Vincenzo Comunale (27-28/10), Michele Cosentino (solo il 28/10), Giovanni D’Angella, Marco Della Noce, Andrea Di Marco (26-27/10), Elianto (26-27/10), Leonardo Manera (26-27/10), Cinzia Marseglia, Marta&Gianluca, Paolo Migone (solo il 28/10), Max Pieriboni e Stefano Signoroni & The Mc Band (Giacomo e Tommaso Ruggeri, Raffaele Trapasso)

ATTENZIONE: ingresso consentito ai maggiori di 16 anni

Venerdì 30 e Sabato 31 Ottobre – ore 20.30 SOLD OUT

CLAUDIO BISIO

Ingresso posto unico € 25