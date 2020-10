“GRENNAN HA UNA VOCE INCREDIBILE E DAL VIVO

DA OGGI DISPONIBILE IL NUOVO SINGOLO “AMEN” ESTRATTO DA “EVERING ROAD”

IL SECONDO ALBUM IN ARRIVO IL 5 MARZO 2021

PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA

TOM GRENNAN

SABATO 24 APRILE 2021

MILANO, CIRCOLO MAGNOLIA

€18,00 + diritti di prevendita + tessera ARCI

Tom Grennan per la prima volta in Italia sabato 24 aprile 2021 al Circolo Magnolia di Milano per presentare al pubblico la sua musica. I biglietti saranno in vendita dalle ore 10 di lunedì 5 ottobre 2020 sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster Italia, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.

Da quando nel 2016 ha firmato un contratto discografico con Sony Music e pubblicato il singolo di debutto “Something in the Water” Tom Grennan ne ha fatta di strada. La canzone, realizzata in collaborazione con Charlie Hugall (Florence + The Machine, Ed Sheeran), ha dato il via a una serie di produzioni. Grennan ha infatti rilasciato nel giro di breve tempo tre diversi EP: “Something in the Water” (ottobre 2016), “Release the Brakes” (marzo 2017) e “Found What I’ve Been Looking For” (luglio 2017).

Anticipato da “Sober” (singolo di debutto in Italia) e “Barbed Wire” nel luglio 2018 pubblica su tutte le piattaforme l’album “Lighting Matches” prodotto da Fraser T Smith (Stormzy, Adele, Kano, Plan B) e Dan Grech (Liam Gallagher, The Killers, Radiohead), al suo interno anche “Found What I’ve Been Looking For” utilizzata da Sky Sport per la Premier League. L’album rivelazione gli ha permesso di entrare nella Top 5 della chart inglese, lo stesso è inoltre risultato essere uno dei 10 migliori album di debutto di quell’anno.

Il suo tour di ottobre ha venduto oltre 30.000 biglietti combinati e nell’estate 2019 è salito sui palchi di numerosi festival, esibendosi di fronte a oltre mezzo milione di persone e consacrandosi come uno degli artisti inglesi più interessanti del panorama musicale.

Da oggi, venerdì 2 ottobre è disponile in digitale “AMEN” il nuovo singolo dal sound gospel e dedicato a una relazione importante vissuta in prima persona e ormai chiusa. Insieme ai brani “This Is The Place ” e “Oh Please” anticipa “Evering Road” il nuovo disco (prodotto da Dan Grech, Eg White, Mark Ralph, Charlie Hugall, Lostboy e Jimmy Hogarth) in uscita il 5 marzo 2021. Si tratta per l’artista di Bedford di un importante nuovo capitolo della sua carriera artistica, l’album è già in pre-order al seguente link: SMI.lnk.to/EveringRoad.

Questa sera si esibirà in uno speciale show virtuale dalla leggendaria O2 Academy Brixton di Londra per regalare ai suoi fan, anche durante questo periodo difficile e di restrizioni, una performance unica e speciale.

Per vederlo su un palco italiano dovremo aspettare il 2021 quando Tom Grennan arriverà nel capoluogo lombardo per un concerto al Circolo Magnolia , sabato 24 aprile.

TOM GRENNAN – 24 aprile 2021 – Milano, Circolo Magnolia

Prezzi biglietti:

Posto unico: € 18,00 + diritti di prevendita + tessera ARCI

Biglietti disponibili su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati

dalle ore 10 di lunedì 5 ottobre 2020.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Info:

