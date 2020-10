Daniele Guastella, videoclip ufficiale “Umani”

Il cantautore siciliano Daniele Guastella pubblica il videoclip ufficiale di “Umani”, nuovo singolo tratto da “Homaj – Vol.1” (Seltz Recordz/ VICEVERSA RECORDS / MUSICA LAVICA S.R.L) disponibile sui digital store e in tiratura limitata sul sito ufficiale del cantautore www.danieleguastella.it.

Umani, il videoclip ufficiale: https://youtu.be/-Lfo1GofnII

“Umani” è il brano che più rappresenta l’idea di unione, di ponte tra le genti, di ricerca di una pacifica convivenza.

È stato uno dei brani che ha ispirato l’intero disco, nato dall’incontro di Daniele con il compositore egiziano Sherif Hamza e proposto al solito Martino Lo Cascio per la scrittura del testo.

Ne è uscito fuori un brano intenso come pochi, sapientemente orchestrato da Denis Marino e cantato da Daniele con il cantante egiziano Ahmed Elgeretli, l’eclettica e affascinante Anita Vitale e l’ormai popolarissimo e apprezzatissimo Mario Incudine. Un brano in 4 lingue che all’unisono gridano un solo slogan: No al razzismo!

In un mondo dilaniato dall’odio e dai muri che dividono gli uomini, ponendoli sempre l’uno contro l’altro in nome di presunte differenze, esiste un’unica certezza: apparteniamo tutti a un’unica razza, quella umana. Che senso hanno, quindi, le divisioni?

Per questo suo terzo album di inediti, “Homaj”, Daniele si è affidato al produttore catanese Denis Marino, che vanta importanti collaborazioni con Luca Madonia, Carmen Consoli, e numerosi altri artisti nazionali ed esteri.