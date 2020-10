Il giovane artista delle “good vibes” TOLKINS torna con “JAMAICA”, un nuovo singolo ambientato nella capitale della musica reggae, da oggi, venerdì 16 ottobre, in radio e in digitale!

“JAMAICA” è un singolo ironico e spensierato che racconta di una storia d’amore nata e finita in un fine settimana. Un inno al carpe-diem e il racconto di un week-end di follia tra un uomo e una donna, ambientato nell’isola caraibica giamaicana che vuole esprimere la bellezza di godersi fino in fondo i momenti della vita.

«La libertà ha mille colori e sfumature differenti – racconta Tolkins – Jamaica racconta la bellezza di un fine settimana senza pensieri a far l’amore, a cantare sotto la pioggia e vivere la vita senza pensare al domani. In questo periodo storico è difficile liberare la mente dalla situazione che il mondo intero sta vivendo, la bellezza della musica è anche la possibilità di evadere per pochi minuti dalla realtà e riuscire ad affrontare al meglio la nostra quotidianità».