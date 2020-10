Rosalba, “Angel”

ROSALBA

esce

ANGEL

PER IL GIORNO DEL SUO COMPLEANNO LA GIOVANE ARTISTA NAPOLETANA PUBBLICA IL SUO DISCO D’ESORDIO DEDICANDOLO A TUTTI I SUOI FOLLOWER

IL 16 OTTOBRE IL FIRMACOPIE AL MONDADORI MEGASTORE DI PIAZZA DUOMO

A MILANO

Da giovedì 15 ottobre, è disponibile in tutte le piattaforme streaming “Angel” (2MuchRecords/Believe), il nuovo disco della giovane artista napoletana Rosalba che esordisce nel panorama musicale italiano con il suo stile unico che ha già rivelato con brani come “Shinigami” e “Bipolare”. Oltre a essere l’esordio discografico oggi è il compleanno di Rosalba che, per l’occasione, ha deciso di dedicare questo disco a tutti i suoi follower.

Il giorno successivo, venerdì 16 ottobre, alle ore 17, la giovane artista napoletana incontrerà i suoi fan al Mondadori Megastore in Piazza Duomo a Milano (accesso con acquisto del disco) per firmare le copie del suo disco.

«È da tanto che ci sto lavorando e probabilmente é il mio progetto più ambizioso, una sfida con me stessa che spero di aver vinto. – commenta Rosalba su Instagram – In questi mesi ho capito quanto sia importante avere il coraggio di essere se stessi e di imparare a conoscersi, per questo lavorare all’album è stato tanto appagante quanto faticoso: scavare così tanto dentro di te può fare emergere anche cose che forse non sei ancora pronto ad affrontare. Spero che quest’album possa essere una piccola spinta per motivarvi, emozionarvi, spingervi a scoprirvi e accettarvi, ad accettare tutte le emozioni che vivete, perché la felicità non è un lusso e la fragilità non è una colpa. Grazie a voi, che pur non sapendo cosa stavo facendo mi avete supportato e motivato, facendomi affrontare i miei limiti e inseguire i miei sogni. “Angel” é il mio primo album, ed è dedicato a tutti voi.»

“Angel” è il compimento di un percorso che ha portato la giovane artista napoletana ad esprimere la propria creatività musicale secondo il suo originale punto di vista. Sonorità internazionali e testi coerenti con il mood che Rosalba esprime sui suoi canali social: diretta, senza filtri, nelle sue canzoni, la giovane cantautrice si mette a nudo andando molto oltre quello che lasciano immaginare di sé i suoi post e le sue stories. Il disco comprende tre featuring di livello: 2nd Roof, Nashley e Uale.

Il disco vede diversi produttori alternarsi alla console: Yuks (Anime, Offline, Bad Vibes, Bubble Tea, Ros4lba, Teddy bear), Moji (Bipolare, Shinigami), Uale (Offline), 2nd Roof (Filo Rosso), Foreigner (Sogno), Maestro (Luna Piena).

2MuchRecords è la nuova business unit interamente dedicata alla musica di 2Much ed è in grado di offrire servizi che spaziano dallo scouting dei talent al management, dalla direzione artistica alla produzione di contenuti come videoclip musicali ma anche digital e branded content, dalla gestione di un’etichetta discografica fino alla distribuzione dei prodotti musicali in partnership con Believe Digital.

Da oltre 15 anni Believe è leader europeo nella distribuzione di musica sugli store digitali, e ora anche una vera e propria label. Presente in 44 Paesi, collabora con artisti e label del calibro di Honiro, Thaurus, Visory Records, Time, Energy, Mescal, Friends&Partner, Modà, Ultimo, Ghali, Enrico Ruggeri, Random, LP, Paterlini, Renato Zero, Nashley. Believe è stata scelta perché ha creduto immediatamente nel talento del primo artista messo sotto contratto da 2MuchRecords, Monte, ma anche perché è un’etichetta giovane e nativa digitale, perfettamente in linea con il DNA di 2MuchTV.

https://www.tiktok.com/@rosalba?langCountry=it; https://www.instagram.com/rosalba/; https://www.youtube.com/channel/UCl-A1-uqGff56TGugtmdWJw; https://www.believemusic.com/it/; https://2muchrecords.it/; https://www.instagram.com/2muchrecords/;