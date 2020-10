RANISS

Esce oggi

“SOLITUDINE”

il nuovo singolo della band alternative/rock toscana

(disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming)

Si intitola “Solitudine” il nuovo singolo della band alternative/rock toscana Raniss ed è uscito lo scorso lunedì. Il brano, che anticipa l’uscita del nuovo album, è disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming.

A tre anni dalla pubblicazione dell’ultimo singolo estratto dal fortunato album “A due passi dalla fine”, la band grossetana torna con un nuovo brano estratto dal nuovo disco prossimo all’uscita.

Solitudine, registrato e mixato presso il Side b Studio, è un brano libero da dogmi o influenze che rispecchia pienamente la visione che la band ha di questo momento storico così particolare. Un periodo introspettivo, di analisi interiore.

La solitudine, infatti, in questo brano, viene vista, sì, come momento sofferto in conseguenza di una totale mancanza d’affetti, di sostegno e di conforto ma anche come motivo di pace e di raccolta intimità.

“L’accettazione della “Solitudine” – spiega la band – può, in qualche modo, rimetterci in pace con noi stessi e fermare la pazza frenesia che abita la nostra società con tutte le scellerate corse alla “routine del nulla”.”