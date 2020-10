Rai Yoyo: tornano “44Gatti”

44 GATTI

TORNANO LE AVVENTURE DEI GATTI PIÙ AMATI DALLE FAMIGLIE

Da LUNEDI’ 26 OTTOBRE su RAI YOYO

Gattocarlo e tanti altri amici-mici nei nuovi episodi

della serie animata record di ascolti della tv per bambini!

Guarda il trailer https://youtu.be/cq_neBTC55Y

Le attesissime nuove avventure di 44 Gatti, i mici più amati dalle famiglie, andranno finalmente in onda su Rai Yoyo da lunedì 26 ottobre alle ore 19.10 (con replica nel primo slot del mattino successivo).

La travolgente serie della tv per bambini che combina musica ed edutainment con un’animazione di altissima qualità si arricchisce di nuovi episodi, tra cui quello di Gattocarlo, il gatto presentatore, la vera sorpresa di quest’autunno: il personaggio ispirato a Carlo Conti, con la voce e le sembianze del noto presentatore, che quando sale sul palco gli viene la “fifa gatta” e inizia a singhiozzare ininterrottamente! Vedremo i Buffycats andargli in soccorso, e fare in modo che lui inizi a credere in se stesso.

Questa è, d’altronde, la caratteristica principale di 44 Gatti, aiutare chi è in difficoltà, esprimere solidarietà con atti concreti. Ed è quello che succederà in tutti i nuovi episodi, mentre i nostri quattro mici affrontano nuove sfide a colpi di musica e sostengono gli amici che incontrano, sempre in modo divertente.

Prima produzione prescolare di Rainbow – la content company nota in tutto il mondo per le fatine Winx – nata dall’estro creativo di Iginio Straffi (fondatore e presidente di Rainbow), in collaborazione con Antoniano e Rai Ragazzi, 44 Gatti è la serie rivelazione che da novembre 2018 sta conquistando un pubblico sempre più ampio, sia in Italia che all’estero. Il mix esplosivo di azione, comicità, amicizia e grande musica ha fatto diventare il classico prescolare made in Italy un fenomeno di risonanza mondiale: con ascolti record fin dal debutto nel 2018 su Rai Yoyo, dove è leading show, il cartone è in onda in oltre 100 Paesi e in più di 20 lingue, e ha conquistato le maggiori reti kids con risultati strabilianti.

La musica ha un ruolo centrale nella serie: sono infatti presenti moltissime canzoni originali del repertorio dello Zecchino D’Oro interpretate dal famosissimo Coro dell’Antoniano.

LA SERIE

44 Gatti vede protagonisti Lampo, Milady, Pilou e Polpetta, 4 gatti musicisti che osservano il mondo degli umani con un punto di vista unico, infantile e comicamente onesto, tra fantastiche avventure risolte a colpi di musica.

I quattro vivono e suonano nel garage della simpatica Nonna Pina, un’adorabile vecchietta che si prende cura di loro. E’ qui che hanno formato una band chiamata Buffycats e si incontrano con gli altri animali del vicinato. In ogni episodio vivranno divertenti avventure e affronteranno sfide impegnative, aiutando i tantissimi amici che chiederanno il loro aiuto per risolvere i piccoli grandi problemi di ogni giorno.

Regia: Iginio Straffi

Sceneggiatura: Fausto Vitaliano, Tatiana Santin, Marco Greganti, Luigi Casagrande, Joelle Sellner, Merril Hagan, Giorgio Salati

Direttori artistici: Mauro Angeloni, Paolo Maria Frattesi

Musiche originali: Marco Iardella

Produzione: Rainbow, in collaborazione con Rai Ragazzi e Antoniano Bologna

Programmazione: Dal 26 ottobre tutti i giorni alle ore 19.10

Rainbow

Il Gruppo Rainbow è stato fondato nel 1995 da Iginio Straffi, che è tuttora Presidente e Amministratore Delegato.

Il Gruppo è attivo nel segmento dell’intrattenimento per bambini e teenager ed è una delle principali realtà di riferimento a livello internazionale per la produzione di prodotti televisivi e cinematografici, nonché a livello europeo per la creazione, sviluppo e concessione in licenza di contenuti.

Il modello di business del Gruppo Rainbow si caratterizza per un elevato grado di integrazione verticale che prevede la gestione diretta di tutto il processo di creazione dei contenuti sino al controllo della loro commercializzazione sul mercato.

Nel corso di oltre 20 anni di storia il Gruppo ha creato e sviluppato diverse property e oggi può contare su un portfolio di prodotti trasmesso in oltre 100 Paesi, attraverso le diverse piattaforme di broadcasting, e commercializzato tramite aziende leader nei propri settori di riferimento su scala mondiale.

L’attività del Gruppo Rainbow si focalizza nella creazione e nello sviluppo di contenuti – sia animati sia live action – nella realizzazione di prodotti televisivi e cinematografici ad essi ispirati, nella loro successiva commercializzazione, anche tramite concessione di licenze, nonché nell’attività di produzione animata per società terze.