Porsche Carrera Cup Italia 2020:

Il team Q8 Hi Perform nuovamente a podio sul tracciato del Mugello

David Fumanelli mantiene viva la lotta per il titolo con Iaquinta e Quaresmini, conquistando un importantissimo secondo posto in Gara 2, che lo mantiene a soli 22 punti dal nuovo leader della classifica. Sale l’adrenalina in vista del gran finale del prossimo novembre all’autodromo di Monza

5 ottobre 2020 – Il penultimo appuntamento della Porsche Carrera Cup Italia ha rimescolato le carte in tavola, con il sorpasso in classifica generale di Iaquinta su Quaresmini, e ha messo in luce la costanza e la determinazione del Team Q8 Hi Perform, con David Fumanelli a lottare per le prime posizioni, conquistando ancora una volta il secondo gradino del podio e candidandosi come possibile campione 2020 a soli 22 punti dalla vetta.

La gara di sabato si è corsa in condizioni di bagnato-umido, con alternanza di pioggia leggera. Una situazione che ha dato vita a una gara ricca di sorpassi. Dopo una partenza non perfetta dalla seconda piazza ottenuta in qualifica, David Fumanelli ha recuperato velocemente terreno, superando Moretti al secondo giro e mantenendosi alle spalle del primo fino all’ultimo minuto. Nel finale gli pneumatici della 911 GT3 del Team Q8 Hi Perform sono entrati in crisi, costringendo David a lottare con gli artigli per difendere la posizione dagli attacchi di Baldan. Nonostante l’impegno il pilota brianzolo si è dovuto arrendere, perdendo ulteriormente terreno dopo un contatto con Iaquinta alla Biondetti, avvantaggiando di fatto Laurini che ne ha approfittato per saltare entrambi e concludere terzo davanti a Fumanelli.

In Gara 2, scattato dalla terza posizione, David Fumanelli non ha avuto esitazioni in partenza e ha subito puntato la prima posizione. Con un ottimo passo di gara ha mantenuto la terza posizione fino a pochi minuti dalla fine, per poi superare Festante all’uscita dell’Arrabbiata 2, tagliando il traguardo in seconda posizione.

“Al Mugello abbiamo portato a termine in parte il nostro obiettivo e siamo ancora matematicamente in corsa per la conquista del campionato grazie al secondo posto ottenuto in Gara 2. Abbiamo le due gare di Monza per sfidare Iaquinta e Quaresmini e per recuperare 22 punti. Non sarà un’impresa facile, ma mi impegnerò al massimo per portare a casa il miglior risultato possibile.”, David Fumanelli, pilota Team Q8 Hi Perform

“Siamo ancora in lotta per il titolo e devo ringraziare David Fumanelli per non aver mai perso la propria determinazione e aver sempre dimostrato in pista una grinta eccezionale. Al Mugello siamo sempre stati nel gruppetto di testa e in Gara 1 abbiamo mantenuto per la quasi totalità della gara il secondo posto fino a pochi minuti dalla conclusione. Sono soddisfatto del secondo gradino del podio in Gara 2, anche se la vittoria avrebbe avuto tutto un altro sapore. Ci riproveremo a Monza, questo è sicuro!”, Gherardo Bisi, Direttore Marketing di Kuwait Petroleum Italia