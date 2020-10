Linate: disastro aereo del 2001

LINATE. AL VIA LA SESTA EDIZIONE DEL PREMIO IN MEMORIA DELLE VITTIME DEL DISASTRO DEL 2001

Tajani: “Un borsa di studio affinché l’8 ottobre non sia solo una data da ricordare ma un’occasione per continuare a migliorare la sicurezza nei luoghi di vita e lavoro”

Milano non dimentica le vittime del disastro aereo di Linate dell’8 ottobre 2001. Approvato dall’Amministrazione lo stanziamento di 6 mila euro per la prosecuzione del premio alla memoria delle vittime della tragedia.

L’iniziativa, lanciata dal Comune nel 2010, è rivolta a giovani laureati o dottorandi che, nell’ultimo anno, hanno realizzato lavori di approfondimento sul tema della sicurezza del trasporto aereo. Al vincitore una borsa di studio del valore di 6 mila euro. Il premio giunge quest’anno alla sua sesta edizione e rappresenta l’omaggio della città al ricordo della 118 vittime.

“Proseguiamo nella volontà dell’Amministrazione di contribuire a sviluppare una nuova concezione riguardo al delicato tema della sicurezza sul lavoro e nella vita – dichiara l’assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio Cristina Tajani -. I ragazzi premiati in questi anni e quelli che lo saranno in futuro con le loro tesi costituiscono un ponte di dialogo tra addetti ai lavori, istituzioni e mondo universitario affinché l’8 ottobre 2001 non sia solo una data da ricordare ma un monito per ogni operatore del trasporto aereo “.

Al concorso saranno ammesse le tesi di laurea o di dottorato discusse presso tutte le università italiane nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2018 e il 30 settembre 2020.

Il bando resterà aperto dall’8 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 per dare maggior numero possibile di laureandi la possibilità di partecipare. Tutte le informazioni e la documentazione relative alle modalità di partecipazione sono disponibili sul sito del Comune di Milano.

La consegna della borsa di studio ai vincitori del bando avverrà a Palazzo Marino nel corso del 2021.