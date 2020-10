Dal 30 ottobre sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “MAI ALI PER NOI”, nuovo brano della band LAMBRUSCO BROTHERS.

“MAI ALI PER NOI”: un gioco di parole, un doppio senso, ed anche il titolo del nuovo inedito dei LAMBRUSCO BROTHERS. Il brano nasce dalla voglia della band di dedicare una canzone all’animale cui devono il titolo della loro trasmissione. Grazie alla collaborazione del produttore musicale Bronski (Cristiano De Andrè, I Rio, Roots Connection, Emma, Mora& Bronski ecc.), questo singolo è stato arricchito da sonorità anni Sessanta che, unite ai doppi sensi del testo, hanno creato un prodotto spumeggiante e leggero che “si accompagna a tutti i pasti, proprio come il Lambrusco”.

«Un testo molto Leopardiano. La storia del maiale che c’è in noi, che vorrebbe spiccare il volo ma la natura non lo permette – spiega con ironia la band a proposito del nuovo brano – È la metafora della società che ti permette di nascere ma ti incatena alla tua condizione, uno status che resterà uguale a se stesso finché non approderai all’accettazione dello stesso in quel buco di c**o di porcilaia dove vivi».

Il videoclip ufficiale di “Mai ali per noi”, diretto da Manuela Amoroso, è stato girato tra le colline di Reggio Emilia e vede protagonisti i membri della band muniti di ali che tentano di spiccare il volo sollevandosi da una panchina.

Il nuovo brano dei Lambrusco Brothers dal titolo “Mai ali per noi” sarà disponibile in radio e in digitale dal 30 ottobre.

Facebook: https://www.facebook.com/borkolelebolivarconte