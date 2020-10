Joe Balluzzo, “Scusami ma sono felice”

JOE BALLUZZO

Dopo le soddisfazioni raccolte sul palco del ProSceniUm – Festival della Canzone d’Autore di Assisi proponendo “Oggi è Un Altro Giorno” con un’orchestra di 35 elementi, e con l’uscita della versione spagnola del brano, “Hoy Es Otro Dia”, di recente remixato dalla dj spagnola Blondex, Joe pubblica il nuovo singolo “Scusami Ma Sono Felice”

Una traccia in cui traspare la miscela di atmosfere frutto di un percorso musicale vario: dal soul al funk, dal pop al rock, e delle influenze di collaborazioni spontanee con artisti di altri paesi. Il brano, di cui era stata rinviata l’uscita a causa della pandemia, sarà disponibile in radio, negli store digitali e su tutte le piattaforme di streaming da domani 23 ottobre.

“Scusami Ma Sono Felice” racconta un amore libero, spontaneo, un sentimento che scoppia da dentro e non si vergogna a mostrarsi in tutta la sua forza. – spiega Joe Balluzzo – Il brano è una sorta di invito a trovare forza nell’unione con l’altro: in un mondo in cui spesso abbiamo paura che le relazioni ci deludano, è possibile riscoprire che invece proprio i rapporti umani potrebbero salvarci”.

Il video è interamente girato a Milano, città a cui l’artista è affettivamente legato. “È un personale omaggio alle bellezze di una città che, nonostante i recenti avvenimenti, non vuole fermarsi ed è sempre pronta a risplendere” racconta.

