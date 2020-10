Laura Pausini Io si (seen)

Esce domani in tutto il mondo IO SI (Seen)

Il brano è la original song di “The Life Ahead – /La Vita Davanti A Sé “ con Sophia Loren e con la regia di Edoardo Ponti e

sarà candidato per le nomination agli Oscar 2021

Una canzone per un film. Una storia tra Sofia Loren ex deportata e un bambino senegalese immigrato. E una voce, quella di §Laura Pausini che interpreta un brano adattato dalla canzone scritta da Diane Warren. Ed è subito candidatura all’Oscar 2021

Esce domani 23 OTTOBRE in tutto il mondo l’EP

“Io si (Seen) [From The Life Ahead (La Vita Davanti A Sé)]”

IO SI è la prima collaborazione di Laura Pausini con Diane Warren, (11 nomination agli Oscar, 1 Grammy Award, 1 Emmy Award, 1 Golden Globe) ed è il primo inedito per Laura Pausini dopo la vittoria dell’ultimo Latin Grammy del novembre del 2018 per l’album “Fatti Sentire”, il quarto ricevuto della sua carriera oltre al Grammy del 2006.

“Questa canzone mi ha conquistato al primo ascolto. È stato un grande piacere poter trovare un’occasione importante per collaborare con Diane Warren. Ci siamo conosciute molti anni fa ma abbiamo fatto bene ad aspettare questo momento per proporre la nostra prima collaborazione. La stimo tanto e quando mi ha cercato per propormi questa canzone ho capito che era finalmente arrivato il momento che le nostre carriere si incrociassero”, ha affermato Laura Pausini.

“I’m so proud to have written the original song “IO SÌ (Seen)” for the beautiful and amazing film The Life Ahead from director Edoardo Ponti. – aggiunge Diane Warren- Both Madame Rosa and Momo, masterfully played by the legendary Sophia Loren and Ibrahima Gueye are not seen for who they are by the outside world, but they learn to truly see each other and though it’s not easy at first, to truly love each other. There is not a better voice for this song than the brilliant Laura Pausini. I am so honored that she decided to sing it and bring it to life like no one else could have done.”

IO SI/ Seen è la original song di The Life Ahead /La Vita Davanti A Sé, il nuovo film di Edoardo Ponti che segna il ritorno alle scene di Sophia Loren dopo 10 anni di assenza.

In uscita per Atlantic Warner, IO SI/Seen è prodotta, mixata ed engenereed da Greg Wells, produttore californiano collaboratore – tra gli altri- di Artisti del calibro di Adele, Katy Perry, Dua Lipa, Celine Dion, Aerosmith, Elton John.

Gli archi sono stati scritti e arrangiati da David Richard Campbell.

La produzione esecutiva è di Bonnie Greenberg che tra gli altri ha collaborato per i film come The Mask, Sister Act, Desperate Housewife e Peter Pan.

“È una grande emozione vedere in scena Sophia e poter apprezzare la sua generosità nell’interpretare una storia intensa, italiana e con un significato socialmente così importante e purtroppo ancora molto attuale. Edoardo Ponti mi ha mandato il film in anteprima questa estate e mi ha detto che desiderava fosse la mia voce a portare il messaggio del film nel mondo; questo mi lusinga davvero moltissimo.”

Il testo di IO SI/Seen in italiano è stato scritto dalla stessa Laura con uno degli autori italiani più importanti della nuova generazione e con cui di recente ha collaborato di più per i suoi dischi, Niccolò Agliardi.

Il brano è stato composto in cinque versioni, Laura ha voluto che tutto il suo grande pubblico nel mondo potesse ascoltare e capire profondamente la bellissima storia di The life ahead. L’EP con tutte le versioni sarà disponibile dal 23 ottobre su tutte le piattaforme digitali e di streaming. Ma è la sola versione italiana quella scelta per accompagnare il film in tutto il mondo.

Il brano italiano sarà proposto dai produttori per le prossime nomination per gli Oscar 2021 ma Laura Pausini lo propone al suo pubblico anche nell’Ep in altre 4 lingue:

inglese (Seen), spagnolo (Yo si), portoghese (Eu sim), francese (Moi si’) e naturalmente IO SI, in italiano.

“Quando mi hanno detto che era la versione italiana quella definitiva per accompagnare il film in tutti i paesi del mondo ne sono stata onorata, ho lavorato molto al testo per renderlo emozionate come quello in inglese che aveva scritto Diane. È’ un film italiano, girato in Italia, con attori italiani e diretto da un italiano. È un’opera che mostra con orgoglio il nostro senso di accoglienza verso il resto del mondo, e racconta il carattere di chi, essendo italiano, sa non rimanere nell’ombra.”

La voce di Laura è registrata e mixata da Paolo Carta che ha curato anche il mastering del brano.

“Chi vedrà The Life Ahead/La Vita Davanti A Sé, capirà ancora meglio alcune frasi scritte e alcuni dettagli nella mia interpretazione vocale. Mi sono messa a completa disposizione del film. Del resto è un progetto davvero particolare per me, non è il mio nuovo album o il mio nuovo singolo, ma lo vivo con una forte passione e anche con commozione”.

The Life Ahead/La Vita Davanti A Sé ­­sarà nelle sale cinematografiche il 3, 4 e 5 novembre e disponibile in tutto il mondo su Netfix dal 13 novembre.