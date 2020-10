Grande Fratello Vip : quote bookmaker

Grande Fratello Vip 5: L’arrivo di un “fidanzato” per Tommaso Zorzi cambia ancora la lavagna dei bookmaker

Tommaso Zorzi conquista ancora una volta il cuore dei bookmaker, e parliamo di cuore non a caso. Alfonso Signorini ha dichiarato che presto entrerà nella casa del Grande Fratello un nuovo concorrente per fare compagnia all’influencer bisognoso di affetto. Motivo più che valido per stravolgere la lavagna di Stanleybet.it e portare di nuovo in testa Tommaso Zorzi a 3,50. A tallonarlo c’è sempre Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli, che passa da 4,00 a 3,75, seguito da Elisabetta Gregoraci a 6,25. In nomination venerdì ci sono Guenda Goria, Stefania Orlando e Matilde Brandi, ma non è prevista eliminazione. Anche in questo caso i betting analyst di Stanleybet.it hanno ritoccato le quote soprattutto dopo la puntata di lunedì. La figlia di Maria Teresa Ruta (15,00), che ora concorre come concorrente singolo, ha iniziato a tirare fuori gli artigli e a raccogliere consensi sui social. La quota di Guenda è passata da 20,00 a 17,00, mentre quella di Matilde Brandi si è alzata da 9,00 a 13,00. Fanalino di coda per Stefania Orlando a 25,00.