“Creators – The Past” al cinema

ARRIVA IN SALA LO SPETTACOLARE SCI-FI

CON WILLIAM SHATNER E GÉRARD DEPARDIEU

CREATORS – THE PAST

Diretto da Piergiuseppe Zaia

Con William Shatner, Bruce Payne, Gerard Depardieu, Eleonora Fani e Jennifer Mischiati

LE CLIP ITALIANE

CLIP 1 – https://youtu.be/4fK2FpI6E6U

CLIP 2 – https://youtu.be/jpZUb5jCsWQ

CLIP 3 – https://youtu.be/GDNfNs1AiXI

E GLI APPUNTAMENTI IN SALA CON I PROTAGONISTI

GIOVEDI’ 8 OTTOBRE ore 20.30 / 21.00 / 21.30 Cinema Mazzini – Biella

con la presenza di Eleonora Fani

GIOVEDI’ 8 OTTOBRE ore 20.00 – 22.00 Cinema Boaro – Ivrea

con la presenza di Piergiuseppe Zaia

GIOVEDI’ 8 OTTOBRE ore 21.00 Cinema Ariston – Sestri Levante

con la presenza di Angelo Minoli

VENERDI’ 9 OTTOBRE ore 20.00 Cinema Massaua – Torino

con la presenza di Piergiuseppe Zaia, Eleonora Fani, Mauro Biglino, Daniel McVicar

VENERDI’ 9 OTTOBRE ore 20.00 Nuovo Cinema Aquila – Roma

con la presenza di Jennifer Mischiati, Marc Fiorini, Ksenija Prohaska

SABATO 10 OTTOBRE ore 20.20 Cinema Arcadia – Melzo

con la presenza di Piergiuseppe Zaia, Eleonora Fani

SABATO 10 OTTOBRE ore 20.00 Cinema Porta Di Roma – Roma

con la presenza di Jennifer Mischiati, Marc Fiorini, Ksenija Prohaska

SABATO 10 OTTOBRE ore 20.00 UCI Cinema Fiumara – Genova

con la presenza di Angelo Minoli

DOMENICA 11 OTTOBRE dalle ore10.30 alle 17.30 Cinema The Space – Montesilvano

conferenza “Divinità, Creatori, Extraterrestri” e proiezione; con la presenza di Eleonora Fani

CREATORS – THE PAST arriva al cinema giovedì 8 ottobre con Artuniverse in collaborazione con 30 Holding e vi aspetta con una serie di appuntamenti da non perdere in cui potrete conoscere i protagonisti dell’opera prima di Piergiuseppe Zaia.

CREATORS – THE PAST è il primo kolossal fantascientifico completamente realizzato in Italia, ma caratterizzato da un ampio respiro internazionale grazie a un cast di eccezione tra cui spiccano talenti del calibro di William Shatner (il leggendario capitano James T. Kirk delle serie Star Trek), la star francese Gérard Depardieu e Bruce Payne (Dungeons & Dragons). Anche il doppiaggio non è da meno e vanta le più grandi voci italiane del cinema quali: Giancarlo Giannini, Luca Ward, Maria Pia Di Meo e Mario Cordova.

CREATORS – THE PAST è il primo capitolo di una trilogia che, ispirandosi alle profezie Maya del 2012 sulla fine del mondo, racconta di un imponente allineamento di corpi celesti e dei suoi effetti su ogni forma di vita nel cosmo. Gli otto membri del Concilio Galattico – i cosiddetti Creators – si riuniscono per decidere le sorti dei cieli e il pianeta Terra diviene immediatamente il centro delle discussioni perché la sua evoluzione risulta uscire dai piani stabiliti. Non tutti i Creators condividono la stessa filosofia d’azione e le divergenze tra loro scateneranno una lotta contro il tempo per assumere il controllo e decidere le sorti del pianeta Terra.

Ad accompagnare l’uscita del film anche l’album della colonna sonora – che conta ben 75 temi originali, scritti dallo stesso regista e compositore Piergiuseppe Zaia – e il libro Creators – The Past scritto da Eleonora Fani (produttrice, sceneggiatrice e attrice protagonista del film nei panni dell’aliena Lady Airre) insieme a Gea Mizzani Corio.

Venite a scoprire più grande universo Sci-fi mai prodotto in Italia nei cinema dall’8 ottobre.

Scopri l’universo di CREATORS – THE PAST al sito https://creatorsmovie.it/

Materiali: https://we.tl/t-CvXhreNLzF

Il Trailer Italiano: https://youtu.be/LT_XuN7o_9Q