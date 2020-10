“Chanson” il nuovo singolo di Giovanni Usai

É disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “Chanson”, il nuovo singolo del cantautore Giovanni Usai.

Sul bus scolastico ci sono sempre due tipologie di studenti: quelli che si siedono sulle poltrone in fondo alla vettura e si vede gioco di tutti gli altri, e poi gli altri. La nuova canzone di GIOVANNI USAI , “ CHANSON ”, è una canzone scritta per loro, gli “altri”, e vuole essere un ironico spaccato di vita che, tra le allegre note del ritornello, cela un doppio significato e un duplice intento comunicativo: far ballare, ma anche riflettere.

Spiega l’autore a proposito del suo nuovo singolo : «Ho scelto “Chanson” perché è una delle mie canzoni più rappresentative e dai colori certamente estivi e dalle sonorità caraibiche, una grande responsabilità per me lanciare questo pezzo con un team di serie A in tutto e per tutto: non posso sbagliare ».

Il videoclip ufficiale di “Chanson”, diretto da Roberto Conti, include una sequenza di immagini girate a Dozza Imolese e volutamente ispirata al calore dei campi di Marano di Castenaso: un concentrato di colori ed energia che fa da sfondo a una fiction autoironica ed è contornato da una coreografia ideata ad hoc da El Gato DJ.

Facebook : https://www.facebook.com/giovanniusaioriginal/

Instagram : https://www.instagram.com/giovanni_usai_official/?hl=it