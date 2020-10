Axos: “Anima Mundi”

Axos pubblicherà domani, venerdì 30 ottobre, “Anima Mundi” (Polydor/Universal Music), il suo nuovo album di inediti disponibile in versione fisica e digitale, che vede la collaborazione di Ghemon, Rosa Chemical e del produttore di fama internazionale Kina. Il disco è stato anticipato dai singoli “Emily” e “50Mila Baci” feat. Kina, annunciato a sorpresa a meno di 24 ore dall’uscita. A questi si aggiunge anche il brano “Io Non Volevo Essere”, da domani in rotazione radiofonica. L’album sarà disponibile in diversi formati: CD, CD autografato in esclusiva Amazon ed LP autografato sempre in esclusiva Amazon.

“Anima Mundi” è un disco evocativo, in cui Axos ha messo dentro tutte le sue esperienze di vita fino a questo momento, analizzandole e collegandole tra loro: i flussi di coscienza si alternano a testi con intenzioni e argomenti ben precisi, dando vita ad un album in cui il tema principale è l’influenza che ognuno di noi ha sull’altro, consapevoli o meno. All’interno dell’album saranno presenti due speciali featuring, uno con Ghemon su “Settimo Cielo” e uno con Rosa Chemical su “Hallelujah”.

Dopo il disco di platino ottenuto con “Title?” in featuring con Salmo e Nitro e la collaborazione con Lele Blade su “Banlieue”, Axos torna con un nuovo progetto discografico composto da quattordici tracce, di cui dodici inedite, in cui Axos dimostra ancora una volta la sua maturità di scrittura. Parole che lasciano il segno e tematiche profonde riescono a scorrere con naturalezza su un flow ricercato e mai banale, caratteristica che ormai lo contraddistingue da anni.

Tra brani più decisi ed altri pieni di delicatezza, “Anima Mundi” accompagna l’ascoltatore in un viaggio intenso alla scoperta di un mondo interiore ricco di sfaccettature.

Oltre alla presenza di Kina, tra i produttori che hanno lavorato all’album spiccano i nomi di Zef per il brano “Io Non Volevo Essere” e di Dade per i brani “Io”, “Camden Town” e “Settimo Cielo”.

TRACKLIST:

1. Io

2. 50mila Baci feat. Kina

3. Anima e Nome

4. Emily

5. 9 del Mattino

6. Hallelujah feat. Rosa Chemical

7. Camden Town

8. Tu (A Mia Figlia)

9. Settimo Cielo feat. Ghemon

10. Danika

11. Stoner Eyes

12. L’Amore Ci Farà A Pezzi Ancora

13. Io Non Volevo Essere

14. California Hate