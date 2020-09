The Neighbourhood: posticipato concerto

The Neighbourhood

Posticipato Il concerto previsto a

novembre 2020 a Milano

NUOVA DATA

1 DICEMBRE 2021 – MILANO, FABRIQUE

Prezzi biglietti:

Posto unico – € 25,00 + diritti di prevendita

Biglietti da ora in vendita su Ticketmaster, Ticketone

e in tutti i punti vendita autorizzati

I biglietti precedentemente acquistati

restano validi per il nuovo appuntamento

È uscito oggi in digitale “Chip Chrome & The Mono-Tones”,

il loro nuovo album

Il concerto di The Neighbourhood previsto per il 21 novembre 2020 al Fabrique di Milano è posticipato a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 al 1 dicembre 2021, sempre al Fabrique di Milano.

Biglietti in vendita su Ticketmaster, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per il nuovo appuntamento.

Da oggi è disponibile in digitale “Chip Chrome & The Mono-Tones” il nuovo album di The Neighbourhood anticipato dai brani “Pretty Boy” , “Devil’s Advocate”, “Cherry Flavoured”, “Middle of Somewhere” e dal singolo ufficiale uscito ieri ‘Lost In Translation’.

DATA E PREZZI

Biglietti in vendita su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

1 DICEMBRE 2021 @ MILANO, FABRIQUE

Prezzi biglietti:

Posto unico – € 25,00 + diritti di prevendita

Facebook |Instagram | Twitter | YouTube

www.livenation.it