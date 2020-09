“Grazie a Celo” è il titolo del nuovo singolo di Celo, nome d’arte della cantante r’n’b siciliana Celeste De Lisi, in uscita in digitale e in radio a metà ottobre. Il brano, che sarà accompagnato dal videoclip, è il secondo di una serie di cinque singoli – il primo, uscito a giugno 2020, è “Ricordati di me”, che usciranno fino a giugno 2021 e che saranno raccolti nel disco che vedrà la luce tra un anno.

Scritta dalla stessa Celo con la collaborazione di Jacopo Ratini e prodotto da Jacopo Mariotti (missato e masterizzato da Fabio Bruno presso FB Studios), “Grazie al Celo” è: “una canzone piena di energia e di vibrazioni positive – racconta Celo -.

È un inno solo all’apparenza egocentrico, ma ritmato, con una verve del tutto ironica e pienamente dedicato alla mia amata musica, unica vera forza che muove cose, persone, natura, animali. È come se tutto ciò che facciamo, guardiamo, creiamo fosse manovrato dalle onde sonore della musica, una “dimensione” in cui tutti siamo coinvolti. Basta solo ascoltare con più attenzione.”.