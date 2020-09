“Diego Rivera” nuovo progetto di Carmine Tundo

“Diego Rivera” è il nuovo progetto di Carmine Tundo

Fuori oggi giovedì 24 settembre il singolo “Santa Maria al Bagno” feat. La Municipàl

Esce oggi, giovedì 24 settembre, “SANTA MARIA AL BAGNO” il singolo di DIEGO RIVERA, nuovo progetto artistico del cantautore Carmine Tundo (La Municipàl).

Link all’ascolto del brano su Spotify: https://diegorivera.lnk.to/SantaMariaAlBagno_Sp

Carmine Tundo è un artista poliedrico sempre alla ricerca di nuovi stimoli. Lo dimostra da alcuni anni con la band La Municipàl, che in tre dischi è arrivata a essere considerata attualmente una delle migliori realtà del panorama musicale italiano, alla quale nel tempo ha affiancato un progetto solista a nome Carmine Tundo ed il duo Nu Shu.

Mentre con La Municipàl ha lanciato a inizio 2020 “Per resistere alle mode”, un nuovo viaggio artistico coprodotto da luovo e Artist First caratterizzato dalla pubblicazione di cinque doppi singoli in vinile 45 giri a tiratura limitata, Carmine presenta un nuovo progetto dal nome “Diego Rivera”, di cui “Santa Maria al Bagno” è il primo singolo.

“SANTA MARIA AL BAGNO” – IL BRANO

Il brano è un ponte tra passato e presente, vecchie storie che riemergono dal cassetto e viaggiano tra sonorità latine e la vecchia scuola del cantautorato italiano.

È la metafora di sentimenti contrastanti, l’amore-odio provato per una donna, non dissimile dall’amore-odio provato per la propria terra.

Uno sguardo romantico e nostalgico sulle coste selvagge del Salento.

DIEGO RIVERA

Diego Rivera è un progetto che nasce dall’intuizione di legare un cantautorato ispirato alle radici della propria terra a dei suoni mediterranei con influenze del Sudamerica.

Ogni canzone racconta uno spaccato del Salento e della Puglia, a cominciare dal singolo “Santa Maria al bagno”, raccontando in una vena romantica e ironica una terra bellissima che spesso porta con sé anche enormi contrasti e contraddizioni.

Ogni brano è una piccola cartolina proveniente dal passato, profuma di piccoli borghi e di scogliere, di un entroterra selvaggio e di un mare cristallino. Storie d’amore e di passione che si susseguono in un vortice di emozioni legate da un sound classico che attinge alla musica latina, al tango e alla musica popolare pugliese.

CREDITI DEL BRANO “SANTA MARIA AL BAGNO”

Scritto e prodotto da Carmine Tundo

Batteria e percussioni: Alberto Manco

Chitarre: Roberto Mangialardo

Basso e tastiere: Carmine Tundo

Voci: Carmine e Isabella Tundo

Registrato da Carmine Tundo @ Discographia Clandestina

Missato e masterizzato da Guglielmo Dimidri @ Discographia Clandestina

Etichetta: luovo

Distribuzione: Artist First

Programmazione Puglia Sounds Record 2020/2021, REGIONE PUGLIA FSC 2014/2020 Patto per la Puglia

Investiamo nel vostro futuro