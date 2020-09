PepsiCo punta al 100% di elettricità rinnovabile a livello globale

L’Azienda leader del settore food&beverage si unisce all’iniziativa RE100 con l’ambizione di

raggiungere il 100% di elettricità rinnovabile a livello globale per le operazioni dirette entro il

2030 e in tutte le operazioni in franchising e di terzi entro il 2040

PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP) ha annunciato oggi un nuovo obiettivo per

l’approvvigionamento di elettricità rinnovabile al 100% in tutte le operazioni di proprietà e controllate

della società a livello globale entro il 2030 e in tutte le sue operazioni in franchising e di terzi entro il 2040.

Considerate le dimensioni di un’azienda come PepsiCo, l’operazione ha il potenziale di ridurre l’emissione

di gas serra di circa 2.5 milioni di tonnellate metriche entro il 2040, che equivale a togliere dalla strada più

di mezzo milione di auto per un intero anno. Questo annuncio si basa sugli sforzi globali dell’Azienda per

l’incremento dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabile e del passaggio verso l’elettricità rinnovabile negli

Stati Uniti, il mercato principale, come già annunciato a inizio anno.

PepsiCo è da tempo impegnata nell’ambito dell’energia rinnovabile. In Italia il 100% dell’elettricità

utilizzata nello stabilimento di produzione deriva da fonti rinnovabili. Con l’obiettivo annunciato oggi, si

espande il nostro impegno riguardo l’energia rinnovabile lavorando fianco a fianco con i nostri fornitori e

partner, così che anch’essi possano arrivare ad utilizzare elettricità rinnovabile nelle loro attività operative

entro il 2040.

“Con gli effetti devastanti del cambiamento climatico che si sono fatti sentire in tutto il mondo e con il

sistema alimentare globale sottoposto a forti sollecitazioni, è necessaria un’azione immediata” dice Jim

Andrew, Chief Sustainability Officer, PepsiCo. “Siamo consapevoli delle responsabilità che derivano dalle

dimensioni di un’Azienda come la nostra, quindi il passaggio delle operazioni aziendali globali di PepsiCo

all’elettricità rinnovabile al 100% è il giusto passo da compiere per ottenere un impatto significativo

mentre continuiamo a portare avanti il nostro programma sulla sostenibilità.”

All’inizio di quest’anno PepsiCo ha firmato l’impegno Business Ambition for 1.5°C pledge, unendosi ad

altre aziende leader interessate a porsi obiettivi scientificamente supportati e legati alla riduzione delle

emissioni, in linea con il limite imposto di riscaldamento globale a 1,5°C; sviluppando anche una strategia

a lungo termine per raggiungere il risultato di zero emissioni entro il 2050. L’Azienda ha registrato un

progresso significativo nella riduzione di gas serra in tutta la sua catena – dal lavoro con gli agricoltori fino

all’implementazione di pratiche efficienti in termini di emissioni di carbonio – attraverso il proprio

programma globale di Agricoltura Sostenibile e all’operatività di una delle maggiori flotte elettriche nel

Nord America.

Attualmente PepsiCo utilizza elettricità rinnovabile in 18 Paesi, di cui nove già rispondono al 100% della

domanda in termini di elettricità da fonti rinnovabili. Con il passaggio all’elettricità rinnovabile in corso

quest’anno negli USA, PepsiCo è attualmente in linea con l’obiettivo globale di ricavare il 56%

dell’elettricità da fonti rinnovabili entro la fine del 2020.

Con questo comunicato PepsiCo aderisce a RE100, un’iniziativa guidata da the Climate Group in

collaborazione con CDP, per unire le aziende più influenti al mondo nell’impegno verso il 100% di

elettricità rinnovabile.

“Trasformando il proprio business operativo a livello globale attraverso l’elettricità rinnovabile, PepsiCo

dimostra un forte impegno nella battaglia contro il cambiamento climatico evidenziando inoltre come

business case le fonti rinnovabili.” dice Sam Kimmins, Responsabile dell’iniziativa RE100 nel Climate Group.

“Investendo nello sviluppo di nuove centrali solari ed eoliche in tutto il mondo, PepsiCo sta contribuendo

in modo tangibile ad accelerare il passaggio ad un’energia pulita”.

Per raggiungere globalmente il 100% di elettricità rinnovabile, PepsiCo metterà in campo un portfolio di

diverse soluzioni, tra cui i Power Purchase Agreements (PPAs), che supporteranno lo sviluppo di nuovi

progetti come le nuove centrali solari ed eoliche in tutto il mondo, così come l’acquisto di certificati

energetici che renderanno possibile nel breve termine la transizione a fonti rinnovabili in molte aree

geografiche. L’Azienda continuerà inoltre ad espandere l’elenco sempre maggiore di progetti solari ed

eolici nelle proprie sedi del mondo. L’Headquarter PepsiCo a Purchase, NY, ha installato all’inizio di

quest’anno pannelli a energia solare.