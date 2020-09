Boro Boro, “Nena” disco di platino

A meno di due mesi dall’uscita del suo nuovo progetto discografico insieme a Mambolosco

È un’estate ricca di soddisfazioni quella del rapper Boro Boro che, insieme a Geolier, raggiunge un altro importante traguardo conquistando la certificazione di Disco di Platino con il singolo “Nena” (Virgin Records – Universal Music Italia). Il brano, prodotto da Andry The Hitmaker, con oltre 26 milioni di stream su Spotify e più di 11 milioni di visualizzazioni su YouTube, rientra nella Top 20 delle canzoni più ascoltate dell’estate 2020, confermandosi così tra le hit più apprezzate del momento.

La notizia giunge a meno di due mesi dalla pubblicazione di “CALDO” (Virgin Records – Universal Music Italia), il suo nuovo progetto discografico insieme al collega e amico MamboLosco, ad oggi stabilmente posizionato nella Top 25 degli album più venduti con oltre 47 mln di stream totali su Spotify.

In “Nena” l’artista riprende le sonorità che lo hanno contraddistinto nelle ultime pubblicazioni. Il brano è caratterizzato dal connubio perfetto tra reggaeton, latin music e hip hop tradizionale, che costituiscono l’essenza della sua musica. Nel brano BORO BORO collabora per la prima volta con Geolier, artista partenopeo che si inserisce sulla traccia incastrando le proprie rime sul beat di Andry The Hitmaker.

“Nena” è il singolo con cui BORO BORO ha aperto il suo 2020 e arriva dopo il successo dei singoli “Twerk” e “Lento”, in collaborazione con MamboLosco, che hanno progressivamente scalato le classifiche ottenendo oltre 103 milioni di stream su Spotify e svariate certificazioni.

