Blindur premiato a “Musicultura 2020″

Blindur vince il Premio Afi e il Premio della Critica a “Musicultura 2020″

IL TOUR

04/09 S. Margherita Ligure (GE) – Finale Premio Bindi (per info: http://premiobindi.com/)

06/09 Torino – Off Topic (per info: offtopictorino.it)

11/09 S. Maria Capua Vetere (CE) – Matuta (per info: https://www.facebook.com/matutacibomusicaecultura/)

12/09 Rio Saliceto (RE) – Riopen Festival – NUOVA DATA

13/09 Bacoli (NA) – Bar/co Cerillo (per info: https://www.facebook.com/barcocerillo/) – NUOVA DATA

18/09 Salerno – Limen Festival @ Arena del mare (a breve biglietti disponibili su: postoriservato.it)

03/10 Pomigliano D’Arco (NA) – First Floor (per info: https://www.facebook.com/firstfloorbohemienbistrot/) – NUOVA DATA

BLINDUR vince il Premio AFI e il Premio della Critica alla XXXI edizione di ‘Musicultura’, dove è stato eletto tra gli 8 finalisti vincitori con il brano “Invisibile agli occhi”, estratto dall’album “A” (La Tempesta Dischi, 2019) secondo lavoro discografico del progetto musicale guidato dal cantautore e produttore Massimo De Vita.

Selezionato anche tra i finalisti al Premio Bindi 2020, Blindur prosegue il tour estivo: una nuova serie di date in programma nella penisola, occasione per celebrare i traguardi raggiunti con l’ultimo disco e far rivivere in concerto le più recentissime pubblicazioni.

Blindur ha, infatti, recentemente pubblicato l’EP “3000remiX”, contente 7 versioni inedite, rimasterizzate e remixate del brano “3000X”, anch’esso contenuto nell’album “A”. Il disco, è stato accolto con entusiasmo dalla critica, che lo ha recensito sulle principali testate, e portato a lungo in tour, consolidando l’apprezzamento del pubblico per il coinvolgente assetto live della formazione, che vanta oltre 350 concerti in Italia e all’estero con aperture che vanno da Damien Rice a Jonathan Wilson, passando per Niccolò Fabi, Cristina Donà, Tre allegri ragazzi morti e numerosi altri.

Nel nuovo EP, Blindur fa rivivere la canzone “3000X” lavorando in sinergia con numerosi dj e producer della scena nazionale e internazionale: da Marco Messina dei 99 Posse a Speaker Cenzou, con riletture che vanno dalle sonorità reggae a quelle psichedeliche, tutte confluite in una sperimentazione che ha fatto nascere 7 nuove canzoni da una stessa identica anima.

Dall’EP è stato estratto il videoclip della versione del brano nel remix a cura di Marco Messina.

Link al videoclip di “3000X Marco Messina Remix” su YouTube:

https://youtu.be/K_VN9AWWFyI

Dagli esordi Blindur ha all’attivo due album in studio, partecipazioni in importanti festival internazionali e numerosi premi, tra cui il Premio Pierangelo Bertoli, il Premio Fabrizio De André e il Premio Buscaglione “Sotto il cielo di Fred”.

“Foto di classe” – Video ufficiale



“Aftershock” – Video ufficiale



Facebook: https://www.facebook.com/Blindur

YouTube: https://www.youtube.com/user/blindurofficial

Instagram: https://www.instagram.com/blindurofficial

Spotify: https://spoti.fi/30UnVpN

WEB: https://blindur.org