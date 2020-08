Fiera dell’Editoria Indipendente

CON IL BANDO Un logo per Una Ghirlanda di Libri

ASSEGNA IL PRIMO PREMIO ASSOLUTO A LETIZIA VENTURA DELL’ITIS CARTESIO

“Una Ghirlanda di libri”, attraverso la promozione di un bando, ha assegnato il primo premio assoluto a Letizia Ventura dell’Istituto Tecnico Industriale Renato Cartesio, del Centro Scolastico del Parco Nord, per aver creato il logo che contrassegnerà tutta la comunicazione afferente la manifestazione.

Gli studenti dell’indirizzo Grafica e Comunicazione, suddivisi in gruppi, con il sostegno della Professoressa Valentina Leonelli, hanno partecipato con i loro progetti al concorso e hanno realizzato il materiale promozionale richiesto. In seguito, il Comitato Organizzativo della manifestazione ha selezionato il lavoro migliore.

Letizia Ventura sarà premiata domenica 27 settembre, dalle ore 11, nella sala conferenze di Villa Casati Stampa (Piazza Soncino, 5) e contestualmente verrà assegnato anche il Premio Stefano Minucciani al miglior studente dell’Itis Cartesio che si è contraddistinto in ambito informatico. Inoltre, verrà assegnata la targa dedicata a Federico Castellin, proprietario del Bar Zen di Cinisello Balsamo, venuto a mancare durante la pandemia.

“Una Ghirlanda di libri”, il 26 e 27 settembre a Villa Casati Stampa a Cinisello Balsamo, proporrà un parterre con case editrici indipendenti con cataloghi che spaziano tra narrativa, saggistica e proposte per i bambini. A latere, ci saranno diversi interventi tra cui quello della Dr.ssa Gabriella Mauri e il Dr. Emiddio Pompeo Fornaro, del reparto di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale di Niguarda che terranno una conferenza sui temi dell’ADHD e della dislessia; Daniel Lumera, docente, scrittore e formatore internazionale e ideatore del Metodo My Life Design® che presenterà il suo ultimo lavoro “Biologia della gentilezza”; Carla Maria Russo, importante scrittrice italiana le cui opere sono spesso dedicate alle figure femminili storiche; Andrea Vitali, che presenterà il suo ultimo lavoro “Un uomo in mutande” e Stefano Spagocci, autore cinisellese che presenterà la sua ultima fatica. Inoltre, ci saranno numerosi appuntamenti come laboratori creativi, appuntamenti musicali e sportivi, conferenze e approfondimenti.

L’evento è stato ideato e organizzato da una squadra tutta al femminile: Lucia Esposito (nota libraia cinisellese), Manuela Barbara Lattuada (sales manager), Stefania Gaia Paltrinieri (designer e project manager), Rebecca Brollo (architetto e proprietaria di WoodHouse Hotel) e infine Elena Ricci (titolare della storica Autoscuola Ricci).

Gli sponsor di questa prima edizione sono: UniAbita, Geico Taikisha, GreenSharp, Acqua Minerale San Benedetto, McDonald, Psicologionline.net, esseBì Italia, Miar, DeFenza Immobiliare, Farmacia Sofi, Corti OtticaBoutique, Bene-Fit Centro Fitness e Wellness, La Radice Erboristeria, Barbecue Paradise Milano, Linea Verde, Neiade Tour & Events, Novocart s.r.l., Uncle Ben’s e Cowboys’ Guest Ranch.

https://www.unaghirlandadilibri.com/