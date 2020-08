È durata solo due mesi la storia tra Ignazio Boschetto e la showgirl Roberta Morise. La coppia in vacanza a Cefalù improvvisamente è scoppiata e il cantante de il gruppo de ‘Il Volo’ ; è andato via senza dare spiegazioni alla Morise che ha continuato le vacanze da single come rivela Giornalettismo. Un’ altra coppia esplode durante quest’estate …

Per maggiori informzioni: https://www.giornalettismo.com/morise-boschetto-fine-amore/