This is Elodie

Unico album di un’artista donna pubblicato nel 2020

In Top 20 tra i dischi più venduti nel primo semestre dell’anno

È certificato Disco d’Oro con oltre 360 milioni di stream complessivi

“CICLONE” DI TAKAGI & KETRA FEAT ELODIE, MARIAH E GIPSY KINGS È CERTIFICATO DISCO D’ORO

ELODIE

UNICA ARTISTA DONNA IN TOP 200 DI SPOTIFY CON TRE BRANI

4 SINGOLI CONSECUTIVI #1 NELLA CLASSIFICA AIRPLAY EARONE

“This is Elodie”, ultimo progetto discografico di Elodie, ottiene oggi la certificazione di disco d’oro. L’album, già in Top 20 tra i dischi più venduti nel primo semestre del 2020 secondo la classifica FIMI/GfK, con oltre 360 milioni di stream e views complessivi, è frutto di due anni di intenso lavoro e ricerca da parte dell’artista, che, affiancata da produttori e autori, ha saputo raccontare la propria evoluzione.

Elodie sarà tra le protagoniste dell’estate 2020 con “This is Summer”, cinque date live che la vedranno esibirsi sui palchi di alcuni dei più importanti festival della stagione. Ha già cantato in Valle D’Aosta, lo scorso 18 luglio, in occasione del Musicastelle Outdoor 2020, mercoledì 5 agosto, sarà all’Indiegeno Fest di Patti (ME) e domenica 30 agosto, terrà una special performance insieme a Dardust e Mahmood durante il “Memorial Alessandro Troiani” ad Ascoli Piceno. Elodie giungerà poi a Catania, giovedì 3 settembre e a Sammichele di Bari, domenica 13 settembre, per il Sammichele Music Festival. Porterà sul palco, oltre all’ultimo singolo “Guaranà”, certificato disco d’oro, con più di 15 milioni di stream e 18 milioni di views, quarto singolo consecutivo #1 nella classifica airplay Earone (dopo “Pensare Male”, disco di platino, “Margarita”, doppio disco di platino, e “Andromeda”, disco d’oro), altri brani di successo contenuti nell’album “This is Elodie” e non solo.

Con quasi 3 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, la cantante si conferma come una delle artiste più apprezzate della scena attuale, che ad oggi ha raggiunto più di 240 milioni di visualizzazioni sul proprio canale YouTube ed è l’unica artista donna presente nella Top200 Italia di Spotify con tre brani, “Margarita”, “Guaranà” e il featuring in “Ciclone” di Takagi e Ketra, oggi disco d’oro.

Segui Elodie su:

https://www.instagram.com/elodie/

https://www.tiktok.com/@elodie_official

https://www.facebook.com/elodiedipatrizi

https://twitter.com/Elodiedipa