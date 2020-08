MSMT Comunicato integrazione 31 luglio

Il precedente comunicato del 31 luglio viene integrato dal presente, limitatamente a tratta e lavorazioni qui richiamate.

A51 TANGENZIALE EST

Per lavori di ripristino urgente dell’impianto di smaltimento acque, verranno effettuate le seguenti chiusure:

    Dalle ore 15:00 di Venerdì 31 Luglio alle ore 12:00 di Giovedì 13 Agosto 2020, verranno chiusi al traffico, in modo permanente i rami di svincolo in uscita per Arcore/Villasanta (km 25+165) e Vimercate sud/Q.re Torri Bianche (km 24+600) dalla carreggiata sud (direzioneA1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.P. 41 C.na Morosina/Burago (km 23+867), per la successiva uscita dalla carreggiata nord.