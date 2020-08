The Vamps: “Married In Vegas”

The Vamps ritornano con “Married In Vegas”, il nuovo singolo dal 31 luglio su tutte le piattaforme digitali. Il brano anticipa l’album, “Cherry Blossom”, in arrivo il prossimo 16 ottobre.

“Married In Vegas”, segna una nuova era, una vera e propria rinascita per la band inglese. Brad, Connor, Tristan e James hanno scritto il loro album più personale. Il singolo è stato composto durante l’isolamento da Brad, leader della band e dal produttore Lostboy.

“Il giorno in cui abbiamo consegnato l’album ho fatto una telefonata via zoom con Lostboy” spiega Brad. “Ci siamo fatti qualche birra e quattro ore dopo è nata Married in Vegas”.

Aggiunge James: “Stavo giocando alla playstation quando Brad mi ha chiamato dicendomi ho appena scritto questa canzone! Amo i momenti come questo perché anche quando pensi che qualcosa sia finita tutto può comunque cambiare all’ultimo minuto”. Così l’ultima canzone arrivata è stata scelta come singolo, stravolgendo tutti i piani.

Nell’arco di soli sei anni The Vamps si sono trasformati da boyband in una vera e propria pop band che suona nelle arene: “Cherry Blossom” ne rappresenta il percorso. Il quinto album in studio è stato scritto lavorando per ben due anni alle canzoni . “Mentiremmo se dicessimo che non vogliamo che sia accolto positivamente”, dice Simpson parlando dell’album, “ma alla fine lo amiamo così tanto che quella sensazione di auto-realizzazione è così eccitante. Sono canzoni personali che toccano davvero i momenti della nostra vita”.