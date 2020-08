Sonorità latine e desiderio di rivalsa in “Mentiras”, il nuovo singolo di Valentina Rizzi

E’ disponibile su tutte le piattaforme digitali “Mentiras” (Delma Jag Records), il nuovo singolo della talentuosa cantautrice Valentina Rizzi.

Ascolta su Spotify.

Insegnante di canto, corista per artisti del calibro di Mondo Marcio, autrice ed interprete, Valentina, dopo la pubblicazione del suo primo EP “Ferro E Magnete”, torna con questo brano estivo dalle sonorità latin-pop e dal sapore agrodolce: delusione e desiderio di rivalsa sono infatti le due anime che danno vita a “Mentiras”, una duplicità che ben rispecchia lo stato d’animo provato quando si incontra una persona che gioca con i sentimenti altrui, in quel tipo di relazione illusoria basata solo su frivole parole, inganni e false promesse.

«Me ne stavo per i fatti miei, a consumare le mie lacrime,

in un angolo di società, dopo anni di rifugi inutili.

Mi dissetavo di attenzioni frivole, risvegliandomi con più sete di prima.

E abbracciavo il cuscino ridendo, trascurando la mia anima».

Un testo diretto e potente si posa su un sound fresco ed accattivante; il giusto mix che cattura l’ascoltatore dalle prime note e lo trasporta nel mondo dell’artista e nel mood del brano:

«”Mentiras” è uno sfogo in musica dopo l’ennesima delusione – dichiara Valentina Rizzi -. Uno sfogo che però, ho voluto esprimere con un sound leggero, perché la vita va avanti, nonostante tutto: ci si rialza si fa un bel respiro e…si torna a ballare!».

Scritto e composto dalla stessa Valentina Rizzi tra fine Aprile ed inizio Maggio, “Mentiras” mette in luce non soltanto la vocalità raffinata e facilmente riconoscibile dell’artista, ma anche la sua versatilità, qualità che le consente di adattarsi senza alcuna difficoltà a stili e generi differenti.

Ad accompagnare il brano, il videoclip ufficiale, diretto da Mattia e Massimo Miolli, girato presso gli studi milanesi di Indiehub, gli stessi studi in cui è stato registrato “Mentiras”, che sarà rilasciato su YouTube nei prossimi giorni.

Con grinta, umiltà, determinazione e talento da vendere, Valentina Rizzi è riuscita, nel corso degli anni, a ritagliarsi uno spazio nel complesso e variegato universo musicale, grazie anche alla sua partecipazione al concerto evento “Rock in 1000” (2018, sotto la direzione del Maestro Beppe Vessicchio) ed all’affiancamento a Mondo Marcio, in qualità di corista ufficiale, durante il “Rap God Tour”, la tournée europea che lo scorso anno ha toccato le principali città del Vecchio Continente, fino ad approdare nelle più prestigiose location italiane, con moltissime tappe sold out.

