Maky Ferrari

“Latte e biscotti”

Remix

by Massimo Manca

Dal 4 agosto in radio e digitale

Dal 4 agosto in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali arriva la versione remix by Massimo Manca di “Latte e biscotti”, il singolo di Maky Ferrari. Il brano scritto dal produttore discografico Diego Calvetti e da Giulio Iozzi, che hanno curato anche l’arrangiamento, insieme a Alessandro Secci è prodotto dall’etichetta indipendente “Musica è Production” di Mimmo Mignogna (TA).

A proposito del remix, Maky Ferrari racconta: «Sono molto contenta del lavoro che ha fatto Massimo. Il brano, fresco ed orecchiabile, con questo ritmo diventa molto coinvolgente: crea l’atmosfera giusta per sorseggiare un cocktail in spiaggia e si lascia cantare e ballare in pista. Lo adoro!».

«Il brano è molto bello, quando l’ho ascoltato la prima volta ho pensato che poteva suonare bene anche con un BPM più veloce; Maky ha accolto la mia proposta e il risultato è soddisfacente…», afferma Massimo Manca.

Maria Chiara Ferrari in arte Maky Ferrari – nasce il 10 gennaio 1988. Già da piccolissima mostra interesse verso la musica. A soli 5 anni inizia a studiare pianoforte classico con il maestro Lorena Renna fino al 1998, l’anno dopo si iscrive ad un corso di danza classica-hip hop-jazz che frequenta fino al 2001. Scopre le sue potenzialità canore cantando nel coro parrocchiale, dove il papà suona l’organo. Ed è proprio lui, Carmelino Ferrari che le fa muovere i primi passi da cantante dandole modo di esibirsi con lui nei locali. Si diploma in Ragioneria presso l’ITC A. Olivetti di Lecce nel 2007.

Sviluppa e perfeziona le sue doti canore facendo numerose esperienze di musica dal vivo grazie al supporto del maestro Nando Mancarella. Vincitrice di svariati concorsi canori salentini e nazionali.

Venerdì 8 maggio è uscito il singolo “Latte e biscotti” (https://youtu.be/d0s2Ql48wnE) scritto da Diego Calvetti con Giulio Iozzi e Alessandro Secci di cui arriva la versione remix by Massimo Manca

