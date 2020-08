Lavori Gas

CHIUSURA AL TRANSITO DI VIA VERDI PER LAVORI SULLA RETE GAS

Per l’esecuzione di lavori di manutenzione sulla rete Gas che interessano l’intersezione tra Via Gramsci e Via Verdi, dalle ore 08.00 del giorno 17 agosto 2020 fino alle ore 18.00 del giorno 28 agosto 2020, e comunque fino al termine dei lavori è istituito il divieto di transito in Via Verdi ai veicoli provenienti da Via Gramsci.

Per consentire l’accesso ai residenti e ai mezzi di servizio sarà altresì invertito il senso di marcia di Via Mazzini, che pertanto sarà accessibile da via Vialba in direzione di Via Verdi; i veicoli autorizzati potranno poi percorrere Via Verdi in direzione di Via Baranzate.

E’ inoltre istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, nei tratti di strada interessati dai lavori e nel tratto di Via Mazzini prospiciente Via Vialba, lato destro.