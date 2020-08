DJ Gengis: videoclip di “Un’altra Brasca”

È uscito il videoclip animato di UN’ALTRA BRASCA, il nuovo singolo del producer DJ GENGIS feat CARL BRAVE e GEMELLO!

Il video, diretto da Racoon Studio e visibile al link https://youtu.be/40tpQOSp-28, nasce da un’idea dei 3 artisti in una serata passata tra calici di vino e buon cibo.

Con la voglia di vedersi cartoonizzati e arrivare a un pubblico di tutte le età, Dj Gengis ha deciso di coinvolgere Racoon per realizzare la bozza dello script nata quella sera, in un contesto di festa e goliardia. L’idea è stata poi sviluppata e adattata al linguaggio dell’animazione 2D digital dai due registi del video: Riccardo Galimberti e Marta Sofia Marzullo.

L’obiettivo del video è di descrivere e raccontare, tramite colori e disegni, quella tipica atmosfera estiva fatta di calore e di brezza, di morbidezza e di spensieratezza, di spiaggia e di relax. Le animazioni sono realizzate tramite un mix di cell animation e cut-out animation 2d digital.

Il brano, sotto licenza esclusiva Believe, è disponibile in streaming e digitale al link https://backl.ink/unaltrabrasca.

“Il pezzo è nato in studio mentre ero con Matteo, il bassista con cui ero in tour insieme ad Alex Britti – commenta Gengis – è un connubio tra una parte elettronica e strumenti classici. Una volta finita la produzione, riascoltandola abbiamo pensato che ci sarebbe stato bene Carl Brave. Appena gliel’ho mandata l’ha subito apprezzata e in pochissimo tempo è tornata indietro con le sue parti e con degli accorgimenti sulla produzione, che ho molto apprezzato. Lui stesso ha pensato a Gemello, artista con cui io avevo già lavorato. Lui, dopo circa 3 giorni, ci ha rimandato tutto quanto arrangiato con le sue strofe.”