“Vergine, Single e Milionario”

La storia dell’irriverente “Re degli Sciabolatori” in un libro divertente e frizzante

Davide Lacerenza, il re delle notti milanesi, si

racconta in questo libro in maniera sincera, senza

veli e senza peli sulla lingua. A partire dalla sua

infanzia, passando per le esperienze lavorative più

inaspettate, dai bancali dei mercati alle serate in

discoteca, fino ad arrivare all’apertura della sua

celebre Gintoneria, Davide svela le avventure e le

disavventure che lo hanno portato fino a qui. In

maniera ironica, esuberante e spumeggiante,

proprio come Davide, in questa biografia

riccamente illustrata il re degli sciabolatori regala ai

suoi numerosi fan ricordi del passato, episodi

comici e aneddoti stravaganti. Ma soprattutto, parla

della storia del suo successo e di come, partendo

dal basso, è riuscito a realizzare il suo sogno:

diventare il proprietario di uno dei locali più

importanti della movida milanese.

DAVIDE LACERENZA, titolare de La Gintoneria di Davide,

è un imprenditore. Nato e cresciuto a Milano, nella sua vita

ha svolto molti lavori. Oggi i suoi locali sono il simbolo della

vita notturna milanese.

