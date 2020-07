Unieuro presenta AUTOritiro, un nuovo servizio a supporto della strategia omnicanale

Da oggi l’acquisto online può essere ritirato senza scendere dall’auto

per garantire ai clienti praticità e comodità in totale sicurezza

Unieuro, il leader nella distribuzione di elettronica di consumo

ed elettrodomestici in Italia, prosegue nella strategia di adeguamento della customer

experience alla nuova normalità post-Covid 19, presentando il nuovo servizio digitale in

store AUTOritiro.

Grazie ad AUTOritiro i clienti possono ritirare gli acquisti effettuati online presso il punto

vendita più vicino, senza bisogno di scendere dal proprio veicolo. Una volta selezionato

sul sito il prodotto desiderato e finalizzato l’acquisto, basterà scegliere il negozio dove

recarsi e segnalare la propria presenza direttamente dall’area di ritiro merci: qui un

addetto Unieuro caricherà tutto nel bagagliaio dell’auto.

In continuità con i servizi di chiaro stampo omnicanale presentati nel mese di giugno –

il cui riscontro è stato molto positivo – e in attesa del rilascio a breve di altri ancora più

innovativi, AUTOritiro è un servizio gratuito che consente di rendere lo shopping più

flessibile, coniugando il bisogno di praticità dei clienti con le esigenze di distanziamento

e sicurezza che l’attuale contesto impone.

E’ in onda da oggi lo spot televisivo dedicato a AUTOritiro: ritroveremo i simpatici

protagonisti della campagna di comunicazione “Vediamoci come più ti piace” che ci

accompagneranno con la loro ironia alla scoperta del nuovo servizio, in un’atmosfera

evocativa della commedia all’italiana.

Sito web istituzionale: www.unieurospa.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/unieuro